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Лукашенко поднял тарифные оклады ученым - до 300%
29.12.2017 15:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Тарифные оклады сотрудникам бюджетных научных организаций Беларуси будут повышены до 300%, соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко.
© Sputnik / Виктор Толочко
Повышение доходов ученым предусмотрено президентским указом №467 "Об оплате труда работников бюджетных научных организаций".
Как рассказали Sputnik в пресс-службе главы государства, предусмотрено повышение тарифных окладов до 300% работникам бюджетных научных организаций.
Важно то, что при повышении окладов до 200% решение принимает руководство организации, а от 200% до 300% — органами госуправления, курирующими организации, или Академией наук.
Президент также разграничил полномочия госорганов и НАН в установлении отраслевых стимулирующих выплат. Кроме того, расширены права руководителей научных организаций в вопросе регулирования уровня зарплат в зависимости от решаемых ими задач.
Также были сняты ограничения в размере 40% фонда зарплаты и экономии средств, которые предусмотрены на охрану труда, при направлении на премии и стимулирующие выплаты.
Вопрос зарплат ученых уже
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При повышении тарифных окладов более чем на 200% решение будет приниматься органами госуправления или НАН.
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