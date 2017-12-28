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"Они всех здесь вылечивают". Президент похвалил врачей и пообщался с пациентами в онкодиспансере

29.12.2017 15:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Белорусские онкологи достойны Нобелевской премии. Об этом Александр Лукашенко заявил 28 декабря во время общения с пациентами Минского городского клинического онкологического диспансера, сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: president.gov.by

Пациенты рассказали президенту, как проходят лечение в диспансере. По их словам, персонал медучреждения очень чуткий и внимательный, а профессионализм врачей внушает надежду на скорое выздоровление.

«Им Нобелевскую премию надо давать, они всех здесь вылечивают», — отметил Александр Лукашенко. В этом его поддержали и пациенты диспансера.



Президент пообщался с каждым из больных, в числе которых были и дети. Практически все они прошли несколько курсов терапии, и у большинства признаков возврата болезни нет.

Александр Лукашенко вручил ребятам и их родителям новогодние подарки, поздравил с наступающим праздником и пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни. В свою очередь дети презентовали главе государства свои сувениры. Один из них — нарисованная девочкой картина в честь выздоровления матери — займет свое место во Дворце независимости, пообещал президент.




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Пациенты рассказали президенту, как проходят лечение в диспансере. По их словам, персонал медучреждения очень чуткий и внимательный, а профессионализм врачей...

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