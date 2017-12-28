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К главной елке Гродно в новогоднюю ночь можно будет попасть через пять КПП
29.12.2017 15:25 — Новости Общества | Tut.by
На главную елку города можно будет попасть только через 5 пунктов пропуска. В новогоднюю ночь в Гродно
На площади Ленина милиция создаст так называемую территорию безопасности.
Кстати, на елку не пустят с домашними животными и на велосипедах.
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На главную елку города можно будет попасть только через 5 пунктов пропуска. В новогоднюю ночь в Гродно пройдут праздничные мероприятия. Основные действа...
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