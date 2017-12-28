К главной елке Гродно в новогоднюю ночь можно будет попасть через пять КПП

На главную елку города можно будет попасть только через 5 пунктов пропуска. В новогоднюю ночь в Гродно пройдут праздничные мероприятия. Основные действа развернутся с 01.00 до 04.00 часов на площади Ленина. В 02.00 в парке будет праздничный салют.





На площади Ленина милиция создаст так называемую территорию безопасности.

Сотрудники правопорядка просят участников праздника брать с собой минимальное количество вещей, что упростит процедуру личного досмотра и сократит ее время. А также напоминают, что все присутствующие на празднике обязаны соблюдать общественный порядок.





Участникам мероприятия запрещается иметь при себе холодное, огнестрельное, газовое или иное оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы, их имитаторы и муляжи, а также специально изготовленные или приспособленные предметы, использование которых может представлять угрозу жизни и здоровью людей либо причинить материальный ущерб гражданам и организациям, проносить спиртные напитки. Запрещается участвовать в массовом мероприятии в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ.

Кстати, на елку не пустят с домашними животными и на велосипедах.