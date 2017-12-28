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Инспекторы ГАИ побывали в больнице, куда попадают дети после ДТП

29.12.2017 15:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек — Sputnik. Столичная Госавтоинспекция устроила новогодний праздник для 40 маленьких пациентов детского отделения 6-й клинической больницы, передает корреспондент Sputnik с места событий.

Инспекторы ГАИ побывали в больнице, куда попадают дети после ДТП
© Sputnik / Виктор Толочко
Инспекторы ГАИ в детском отделении 6-й клинической больницы

В числе тех, кого поздравляли, оказался один ребенок, который ранее попал в ДТП. Это 11-летний Прохор, получивший травму после того, как попытался перебежать дорогу на красный сигнал светофора.

Инспекторы ГАИ побывали в больнице, куда попадают дети после ДТП
© Sputnik / Виктор Толочко
Прохор получил травму, когда пытался перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора

У мальчика перелом ноги — увы, Новый год будет отмечать в больнице. Во время встречи Прохор пообещал инспекторам больше так не делать.

Инспекторы ГАИ побывали в больнице, куда попадают дети после ДТП
© Sputnik / Виктор Толочко
Визит "сказочных" гостей стал для ребят очень приятным новогодним сюрпризом

Для ребят подготовили новогоднее представление: их поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Также маленькие пациенты получили подарки, которые были собраны в рамках республиканской акции "Наши дети".

Инспекторы ГАИ побывали в больнице, куда попадают дети после ДТП
© Sputnik / Виктор Толочко
Получить подарок лично от Деда Мороза - о таком мечтает каждый ребенок

Это презенты, которые пожертвовали школьники и принесли во Дворец детей и молодежи.

Инспекторы ГАИ побывали в больнице, куда попадают дети после ДТП
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники ГАИ принесли ребятам полезные подарки

От ГАИ тоже были подарки – фликеры, конфеты в виде машинок, журналы и обучающая литература.

Непосредственно эту клинику инспекторы посещают каждый год. Как пояснили в столичной инспекции, связано это с тем, что сюда, как правило, чаще попадают участники ДТП, в том числе и маленькие.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники позвали с собой Деда Мороза и Снегурочку и ,конечно, прихватили подарки.

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