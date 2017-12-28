Инспекторы ГАИ побывали в больнице, куда попадают дети после ДТП

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Столичная Госавтоинспекция устроила новогодний праздник для 40 маленьких пациентов детского отделения 6-й клинической больницы, передает корреспондент Sputnik с места событий.



© Sputnik / Виктор Толочко Инспекторы ГАИ в детском отделении 6-й клинической больницы

В числе тех, кого поздравляли, оказался один ребенок, который ранее попал в ДТП. Это 11-летний Прохор, получивший травму после того, как попытался перебежать дорогу на красный сигнал светофора.



© Sputnik / Виктор Толочко Прохор получил травму, когда пытался перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора

У мальчика перелом ноги — увы, Новый год будет отмечать в больнице. Во время встречи Прохор пообещал инспекторам больше так не делать.



© Sputnik / Виктор Толочко Визит "сказочных" гостей стал для ребят очень приятным новогодним сюрпризом

Для ребят подготовили новогоднее представление: их поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Также маленькие пациенты получили подарки, которые были собраны в рамках республиканской акции "Наши дети".



© Sputnik / Виктор Толочко Получить подарок лично от Деда Мороза - о таком мечтает каждый ребенок

Это презенты, которые пожертвовали школьники и принесли во Дворец детей и молодежи.



© Sputnik / Виктор Толочко Сотрудники ГАИ принесли ребятам полезные подарки

От ГАИ тоже были подарки – фликеры, конфеты в виде машинок, журналы и обучающая литература.

Непосредственно эту клинику инспекторы посещают каждый год. Как пояснили в столичной инспекции, связано это с тем, что сюда, как правило, чаще попадают участники ДТП, в том числе и маленькие.