ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минимальная зарплата в Беларуси повышается до Br305

29.12.2017 15:50 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 января постановлением Совета Министров от 28 декабря 2017 года №1022 месячная минимальная заработная плата (МЗП) повышается до Br305. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

С 1 января 2017 года месячная МЗП была установлена правительством в размере Br265.

Наниматель обязан применять минимальную зарплату (месячную и часовую) в качестве низшей границы оплаты труда работников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей работника, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора. При этом минимальная зарплата (месячная и часовая) применяется с учетом отработанного рабочего времени.

Правовая основа определения размера МЗП и ее применения регламентирована законом "Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы". Действие закона распространяется на всех работников и нанимателей, заключивших трудовой договор на территории республики.

Размер месячной МЗП устанавливается Совмином ежегодно с 1 января. Коллективным договором (соглашением) может быть установлен другой размер, но не ниже МЗП, установленной в соответствии с законом. Месячная минимальная зарплата в течение года подлежит индексации в порядке, предусмотренном для индексации доходов, полученных из бюджетных источников, в соответствии с законодательством об индексации доходов населения с учетом инфляции.

Размер часовой минимальной зарплаты определяется нанимателем путем деления размера месячной МЗП на соотношение расчетной нормы рабочего времени календарного года, установленной для соответствующих категорий работников нанимателем, и количества месяцев календарного года. Часовая МЗП изменяется нанимателем при изменении месячной минимальной заработной платы, в том числе в связи с индексацией ее размера. Месячная минимальная зарплата применяется в отношении работников, оплата труда которых производится на основе месячных тарифных ставок (окладов, должностных окладов). Часовая минимальная заработная плата применяется в отношении работников, оплата труда которых производится на основе часовых тарифных ставок (окладов, должностных окладов).-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Могилевский ДСК хотел отсудить у экс-работницы компенсацию за производственную травму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика