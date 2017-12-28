Потери года. Люди, с которыми мы попрощались в 2017-м

В 2017-м году из жизни ушли не просто люди, которые творили историю. Многие скончались после онкологических заболеваний. Эти люди достойны того, чтобы о них помнили.

Народный артист Беларуси Александр Тиханович

Александр Тиханович умер в возрасте 64 лет. В последний год он тяжело болел.



Александр Тиханович с Ядвигой Поплавской. Фото: Игорь Матвеев

Гражданская панихида проходила в Белорусской государственной филармонии. Проститься с народным артистом пришли сотни людей, многие из них плакали. Гроб с телом артиста вынесли под мелодию песни «Малиновка», многие из пришедших подпевали со слезами на глазах.



Архив Ядвиги Поплавской. Фото: naviny.by

Александр Тиханович родился в Минске в семье офицера танковых войск и работницы торговли. Он был участником популярного ансамбля «Верасы». Там же выступала и его жена Ядвига Поплавская. Как пишут naviny.by , Александр Тиханович в одном из интервью рассказывал: «Она выбежала из перехода, в серой заячьей шапочке. И было в этой девочке столько обаяния, чистоты и наивности! Я понял, что пропал! В то время мы работали в разных коллективах. И для того, чтобы быть рядом с ней, мне пришлось постараться сделать все возможное, чтобы попасть в ансамбль „Верасы“, в котором играла и пела Ядя».

Через какое время Тиханович и Поплавская создали свой дуэт. Их самые известные песни — «Малиновка», «Завiруха», «Я у бабушки живу».

Александр Тиханович также был автором и ведущим нескольких музыкальных телевизионных проектов. Телеконкурс песни «Хит-момент» признали лучшим белорусским телевизионным музыкальным проектом и он стал стартовой площадкой для многих представителей молодого поколения белорусской популярной музыки. С 2006 по 2009 год Александр Тиханович возглавлял национальный телевизионный музыкальный проект «ЕвроФест» и белорусский отборочный тур к международному конкурсу песни «Евровидение».

Композитор Владимир Шаинский

Композитор Владимир Шаинский умер на 93-м году жизни. У него было онкологическое заболевание.



Владимир Шаинский. Фото с сайта mincultrf.ru

Народный артист России Владимир Шаинский известен прежде всего как автор детских песен и музыки к мультфильмам. Среди его работ — «Антошка», «Белые кораблики», «Кузнечик», «Песенка мамонтенка», «Чунга-Чанга», «Улыбка», «Песенка крокодила Гены», «Облака — белогривые лошадки».

Всего композитор написал более 300 песен, многие из которых в советские времена были хитами.

Последние несколько лет он жил в США, в Сан-Диего, с женой и дочерью.

Поэт Евгений Евтушенко

Поэт Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни.



Евгений Евтушенко. Фото: Татьяна Пашкович, TUT.BY

Евгений Евтушенко родился на станции Зима Иркутской области в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. Имя Евтушенко отлично знакомо даже тем, кто не слишком хорошо знает современную русскую литературу. Поэт, прозаик, публицист, переводчик, сценарист, режиссер, драматург, общественный деятель. Автор множества стихотворных сборников, которые переведены почти на все языки мира, лауреат многих российских и международных премий, автор уникальной антологии русской поэзии «Строфы века».

«Как поэт я всегда хотел соединить в себе что-то от Маяковского и Есенина. И я очень многому научился у Пастернака. Я учился у него исторической нравственности. И я хочу, чтобы на моих концертах все люди, включая меня самого, были счастливы», — говорил автор.

В интервью TUT.BY Евгений Евтушенко рассказывал, что у него белорусские корни. Здесь в селе Хомичи Калинковичского уезда родился его дед по матери Ермолай Наумович Евтушенко. Человек чапаевской биографии, он поверил большевикам, что они дадут землю крестьянам, остановят войну, примкнул к ним и пошел за ними. Он дослужился до больших чинов и командовал артиллерийскими складами РСФСР.

Знаменитый глава Минска Василий Шарапов

Василий Шарапов, который руководил столицей с 1954 по 1968 годы, умер на 101-м году жизни. Когда он в 1968 году уходил с поста мэра Минска, уже появился проспект Пушкина, на подходе был микрорайон Восток и в городе приняли решение о строительстве метро. Он принял город в 1954 году, когда здесь жили около 300 тысяч человек, а уходил, когда население достигало почти миллиона.



Василий Шарапов. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Я иногда садился в трамвай и ездил по городу, слушал, что о моей работе говорят люди. Особенно часто это делал в то время, когда люди едут на заводы. Так вот, еду как-то в трамвае, двое рабочих меня костерят на чем свет стоит, говорят, что в городе порядка нет. Я потом пошел к ним на завод, и директор провел экскурсию. Вдруг встречаю этих рабочих. Они, когда узнали, кто я, растерялись и сказали, что не думали, что я вместе со всеми езжу на трамвае», — вспоминал он в интервью TUT.BY свою работу.

Василий Шарапов родился 25 августа 1916 года в Сенненском уезде Могилевской губернии Российской империи. Он также работал железнодорожником, был первым секретарем горкома КПБ Минска, министром строительства и эксплуатации автомобильных дорог БССР. Почетный гражданин Минска. Автор двух книг мемуаров: «Нас время ставит на свои места» и «Листая жизни страницы».

Актриса Вера Глаголева

Вера Глаголева скончалась в немецкой клинике под Баден-Баденом. Вероятная причина смерти — онкология. В ее творческой биографии 48 ролей и шесть режиссерских работ.



Вера Глаголева. Фото: forum-history.ru

Вера Глаголева родилась 31 января 1956 года в Москве в семье учителей. Впервые в кино снялась сразу после окончания школы, в 1974 году в фильме «На край света…». Режиссер этой картины Родион Нахапетов позднее стал первым мужем Веры. Любопытно, что Глаголева так и не получила профессионального актерского образования, но с успехом снималась в кино.

В 1989 году Родион Нахапетов уехал в США, после чего брак фактически распался. А сама Глаголева нашла счастье в браке с бизнесменом Кириллом Шубским (они познакомились, когда актриса попросила проспонсировать съемки ее фильма) и занялась режиссурой.

У актрисы три дочери. Известными стали две из них. Старшая дочь, Анна Нахапетова, сделала карьеру как балерина и актриса. Она танцует в Большом театре и снимается в кино. Младшая, Анастасия Шубская, стала женой известного российского хоккеиста Александра Овечкина.

Экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль

Гельмут Коль скончался в возрасте 87 лет. Политик умер в своем доме в Людвигсхафене, в последние годы у него были проблемы со здоровьем.



Гельмут Коль. Фото: Reuters

После травмы головы, которую он получил в результате падения, Коль с 2008 года перемещался в инвалидном кресле.

Гельмут Коль шестнадцать лет, с 1982 по 1998 год, занимал пост федерального канцлера ФРГ. Во главе ФРГ он сыграл огромную роль в процессе объединения Европы и Германии и в прекращении холодной войны.

В 1991 году Коль был в третий раз избран канцлером и стал первым федеральным канцлером объединенной Германии.

Актер Алексей Баталов

Народный артист СССР Алексей Баталов умер в возрасте 88 лет. В последние годы актер страдал от проблем с сосудами, у него часто кружилась голова. В январе 2017 года он упал дома и сломал шейку бедра на правой ноге. Через месяц ему была сделана операция, после чего он уже до самой смерти не покидал стены больницы.



Алексей Баталов. Кадр из к/ф «Москва слезам не верит»

Алексей Баталов родился 20 ноября 1928 года во Владимире. Его мать, отец, дядя и тетя были актерами — играли в прославленном МХАТе. Именно в стенах этого театра прошло детство будущей звезды. В начале 1930-х родители Алексея развелись.

От сталинских репрессий пострадала практически вся семья Баталова. По знаменитой 58-й «контрреволюционной» статье сидели двое дедушек, бабушка и два дяди Алексея.

В кино он дебютировал еще в 1944 году, сыграв крошечную роль в фильме «Зоя». Но первой его актерской удачей стала роль Алексея в фильме «Большая семья» (1952). Картину ждал успех на Каннском кинофестивале: она стала лауреатом в номинации «Лучший актерский ансамбль». Затем Баталов снялся в фильме «Дело Румянцева» (1955) — одном из первых советских детективов, где сыграл обаятельного и искреннего шофера, на которого коррумпированное начальство хочет «повесить» свои преступления.

А затем Баталова ждал настоящий триумф — фильм «Летят журавли» (1957), в котором Алексей сыграл роль Бориса, возлюбленного главной героини. Фильм режиссера Михаила Калатозова получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля, а исполнители главных ролей Татьяна Самойлова и Алексей Баталов проснулись звездами.

В 1979 году Баталов сыграл роль слесаря Гоши в фильме «Москва слезам не верит». Фильм стал одним из лидеров советского кинопроката (его посмотрели 84,4 миллиона человек), получил Госпремию СССР — и «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Первая женщина — лауреат самой престижной премии по математике Мариам Мирзахани

Иранский математик Мариам Мирзахани, первая в истории женщина -лауреат Филдсовской премии, самой престижной премии по математике, скончалась в США.



Мариам Мирзахани. Фото с сайта mathematics.stanford.edu

Ей присудили Филдсовскую премию в 2014 году за «выдающийся вклад в динамику и геометрию римановых поверхностей и теорию пространств их модулей».

Мариам было 40 лет, несколько лет ранее ей диагностирован рак груди, за несколько недель до смерти у нее обнаружили метастазы в костном мозге.

Последние годы Мариам преподавала в Стэнфордском университете.

Вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон



Честер Беннингтон. Фото: Reuters

Честер Беннингтон покончил жизнь самоубийством 20 июля. Тело 41-летнего музыканта обнаружили в 9 часов утра по местному времени в его личной резиденции «Палос Вердес Эстейтс» в Калифорнии. Вокалист был дважды женат, у него осталось шестеро детей. Последние годы он боролся с алкогольной и наркотической зависимостью.

Беннингтон присоединился к Linkin Park в 1997 году, c ним группа записала свой первый альбом Hybrid Theory, принесший ей мировую популярность. Беннингтон был одним из соавторов песен группы. В 2005 году он основал группу Dead by Sunrise.

В связи с кончиной фронтмена группы Linkin Park отменила турне по Северной Америке в поддержку альбома One More Light.

Оперный певец Дмитрий Хворостовский

Дмитрий Хворостовский скончался в возрасте 55 лет. Он умер в окружении семьи недалеко от своего дома в Лондоне после двух с половиной лет борьбы с раком мозга.



Дмитрий Хворостовский. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

У певца обнаружили опухоль мозга в 2015 году. Он отменил все концерты, прошел курс лечения в британской клинике, после чего вернулся на сцену. В ноябре 2015 года певец приезжал с концертом в Минск . Свой приезд артист назвал встречей с друзьями и признался, что очень любит белорусскую столицу.

В марте 2017 года должен был состояться еще один концерт в белорусской столице, однако из-за ухудшения здоровья артиста он был отменен .

Мировое признание Хворостовскому принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си «Певец мира» в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула «Лучший голос» и получил главный приз.

Основатель фестиваля «Славянский базар в Витебске» Родион Басс

Родион Басс, основатель и многолетний руководитель «Славянского базара в Витебске» ушел из жизни в возрасте 64 лет. «Славянским базаром» он руководил 21 год — с 1992-го до апреля 2013-го.



Фото: Игорь Матвеев

Некогда очень публичный человек, которого лично знали и первые лица в государстве, и многие звезды эстрады, в последние несколько лет Родион Михайлович вел уединенную жизнь в кругу семьи. Он боролся с сахарным диабетом: из-за осложнений, которые дала болезнь, появилась слепота, пришлось ампутировать сначала одну ногу, а позже — вторую. За больным ухаживали жена Ольга, мать, сын, дочь, другие близкие.

Народная артистка Беларуси Ядвига Поплавская рассказывала TUT.BY, что за десятилетия общения Родион Басс стал «своим, родным»:

— Для тех, кто работал с Родионом Михайловичем, — это невосполнимая утрата, ведь это был незаурядный человек. Бог ему дал такой потенциал, энергию, жизнелюбие, работоспособность! Он был необыкновенно легкий человек. И при этом так беззаветно служил своему делу, хотя ему было очень сложно. Он горел этим фестивалем. Вот и сгорел…

Писатель-сатирик Михаил Задорнов

Российский писатель-сатирик и юморист Михаил Задорнов умер в возрасте 69 лет. До этого несколько лет он страдал онкологическим заболеванием.



Михаил Задорнов. Фото: Татьяна Пашкович, TUT.BY

В начале октября 2016 года стало известно, что у Михаила Задорнова диагностирована опухоль головного мозга. Он прошел курс химиотерапии. И, по его словам, лечение в Германии дало результаты.

В интервью TUT.BY он дал совет, как умереть счастливым.

— Есть один совет: больше слушать сердце, чем ум. Когда начинаешь слушать сердце, родничок освобождается. Не ждать никогда, что придет какой-то дядя, даст тебе хорошую зарплату, и ты будешь счастливым; знать, что от политиков ничего не зависит; не смотреть новости на ночь (как и утром, впрочем) и помнить: если ты живешь правильно, ты хорошо спишь. А если ты спишь со снотворным, сколько бы у тебя ни было денег в офшоре (по-русски — в заначке), ты живешь неверно., — сказал он.

Михаил Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. Получив среднее образование, будущий сатирик поступил в Рижский политехнический институт (ныне — Рижский технический университет). Проучившись два года, перевелся на факультет «Двигатели летательных аппаратов» Московского авиационного института, который окончил в 1974 году.

Художественной самодеятельностью он начал заниматься в студенческие годы.

Основатель и шеф-редактор журнала Playboy

Основатель и шеф-редактор журнала Playboy Хью Хефнер умер в США в возрасте 91 год. Издатель скончался в собственном доме «по естественным причинам», в окружении родных и близких.



Хью Хефнер. Фото: Reuters

Журнал Playboy — один из самых известных в мире брендов. Первый номер издания вышел 51-тысячным тиражом в декабре 1953 года. Сейчас Playboy выпускается на различных языках во всем мире.

Актер из «Игры престолов» Рой Дотрис

Британский актер Рой Дотрис скончался в Лондоне в своем доме в окружении родственников, в том числе трех дочерей, внуков и правнука. Ему было 95 лет.



Рой Дотрис. Фото: Reuters

В фильмографии актера более 100 фильмов, но самыми известными стали две роли. В 1984 году Дотрис сыграл Леопольда Моцарта в драме Милоша Формана «Амадей». Картина получила 8 премий «Оскар», а также 32 награды других премий.

Рой Дотрис родился в 1923 году. Он участвовал во Второй мировой войне и три года находился в немецком плену.

В 2012 году Дотрис снимался в сериале «Игры престолов» в роли мудреца Галлина. Первоначально планировалось, что актер сыграет великого мейстера Пицеля, но он отказался по состоянию здоровья.

Звезда 1960-х актриса Жанна Моро

Французская актриса Жанна Моро скончалась в Париже на 89 году жизни.



Жанна Моро. Фото: Википедия

Жанна Моро родилась 23 января 1928 года в Париже. Училась в Высшей национальной консерватории драматического искусства. Свою карьеру начала в легендарном театре Комеди Франсез, став самой молодой актрисой за его трехсотлетнюю историю.

Пиком карьеры Моро стали 1960-е годы. Она снималась у Микеланджело Антониони — фильм «Ночь» (1961), Луиса Бунюэля в «Дневнике горничной» (1964), Франсуа Трюффов фильмах «Жюль и Джим» (1961) и «Невеста была в черном» (1966).

В 1960 году Жанна Моро получила приз лучшей актрисе на Каннском кинофестивале (за роль в фильме «7 дней — 7 ночей» Питера Брука), а 1983-м возглавляла жюри 33-го Берлинского кинофестиваля.

Экс-солист группы «Иванушки International»

Экс-солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев умер в Москве на 47-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца.



Олег Яковлев, экс-солист «Иванушек International». Фото: Википедия

Накануне мужчину с двусторонним воспалением легких в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

Олег Яковлев пел в группе «Иванушки International» с 1998 по 2013 год, а затем решил заняться сольной карьерой.

Журналистка, первая сообщившая о начале Второй мировой войны Клэр Холлингворт

Бывшая британская журналистка газеты The Telegraph Клэр Холлингворт, первая сообщившая о начале Второй мировой войны, скончалась на 106-м году жизни в Гонконге.



Материал Клэр Холлингворт с заголовком «1000 танков сгруппированы на польской границе» появился на первой полосе The Telegraph 29 августа 1939 года. Фото: Reuters

Как сообщило ТАСС , 29 августа 1939 года Клэр попала на первую полосу издания с сообщением «1000 танков сгруппированы на польской границе». В новости также сообщалось о том, что «десять дивизий готовы нанести оперативный удар».

Рэпер Prodigy из дуэта Mobb Deep

Американский музыкант-рэпер Prodigy, настоящее имя которого Альберт Джонсон, скончался в Лас-Вегасе в возрасте 42 лет.



Альберт Джонсон (Prodigy)

Несколько дней назад Prodigy был госпитализирован после концерта в связи с осложнениями, вызванными серповидноклеточной анемией. Певец боролся с этим заболеванием с рождения.

Известность к Prodigy пришла в 1990-е годы, когда он выступал в составе дуэта Mobb Deep вместе с рэпером Havoc. Композиция группы Shook Ones Pt. II считается одной из самых знаменитых произведений в жанре хардкор-рэп. Лучшими композициями группы считаются Quiet Storm и Shook Ones.

Легендарный председатель колхоза «Советская Белоруссия» Владимир Бедуля

Владимир Бедуля — председатель известного колхоза «Советская Белоруссия» скончался в возрасте 90 лет.



Владимир Бедуля. Фото: Infobaza

Как пишут naviny.by , Владимир Бедуля родился 24 мая 1927 года в деревне Подомша Каменецкого района Брестской области. Колхоз «Советская Белоруссия», расположенный в том же районе, возглавил в феврале 1956 года в возрасте 29 лет и руководил им 50 лет. В годы СССР это было образцово-показательное сельское хозяйство, колхоз много раз становился победителем во всесоюзных соревнованиях, в 1971 году был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Увольнение знаменитого председателя в марте 2006 года стало для многих неожиданным — за несколько недель до этого широко отмечали 50-летний юбилей его председательства. «Я им давно уже неудобен был» — так комментировал Бедуля журналистам свою отставку.

Актер фильма «Чужие» Билл Пэкстон

Актер Билл Пэкстон, прославившийся после фильма «Чужие», вышедшего в 1986 году, скончался в возрасте 61 года.



Билл Пэкстон. Фото: Wikimedia

Как пишет Газета.Ru , сообщалось, что причиной смерти Пэкстона стали осложнения после операции.

Дебют Пэкстона состоялся еще в 1975 году, а уже через шесть лет он сыграл определившие карьеру маленькие роли в «Терминаторе» и «Коммандо».

Без персонажей Пэкстона в «Чужих» и «Титанике» сложно представить эти картины.

Первая исполнительница песни «Ламбада» Лоалва Браз Виейра

Бразильская певица Лоалва Браз Виейра, исполнившая в конце 1980-х годов «Ламбаду», умерла в возрасте 63 лет.



Лоалва Браз. Фото: alchetron.com

Как сообщает РБК со ссылкой на местный телеканал Globo , тело певицы нашли в ее сгоревшей машине около дома.

Видео: youtube/

Песню «Ламбада» исполнила в 1989 году французская музыкальная группа Kaoma. Лоалва Браз была ее солисткой. Песня «Ламбада» занимала первые места в чартах многих стран, включая Германию, Францию и Италию.

Известный белорусский ксендз Леонид Нестюк

Ксендз Леонид Нестюк, который более 20 лет служил в «белорусском Нотр-Даме» — костеле в Гервятах в Гродненской области умер в марте 2017 года.



Ксендз Леонид Нестюк. Фото: Сергей Михаленко / Zнята

Изучив основы ландшафтного дизайна, ксендз создал рядом с костелом дендропарк и обустроил ранее пустующую площадь с фигурами двенадцати апостолов. Под его руководством снесли старые сараи, обновили фасад костела, построенного более 100 лет назад, заменили крышу, гродненские художники восстановили два окна в святыне. Ксендз Леонид Нестюк известен в Беларуси и далеко за ее пределами.



Костел в Гервятах. Фото: Герман Сачук

При этом костел в Гервятах часто называют «белорусским Нотр-Дамом», ежедневно его посещают многочисленные туристы со всей страны и из-за рубежа.

Актер Леонид Броневой

Актер театра и кино Леонид Броневой скончался в возрасте 88 лет.



Леонид Броневой. Скриншот видео

Леонид Броневой получил известность после исполнения роли Генриха Мюллера в советском многосерийном телефильме режиссера Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». Также запомнился зрителям по ярко им сыгранным ролям герцога в «Тот самый Мюнхгаузен», доктора из «Формулы любви», Велюрова из «Покровских ворот».

Многие реплики из его ролей уходили в народ и становились крылатыми: «Штирлиц, а вас я попрошу остаться» («Семнадцать мгновений весны»), «Когда доктор сыт, то и больному легче» («Формула любви»).

С 1988 года Броневой служил в театре Ленком, был задействован в таких известных постановках, как «Чайка», «Королевские игры», «Вишневый сад»

В 2013 году Леонида Броневого отметили театральной премией «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

Летчица-испытатель «мадам МиГ» Марина Попович

Известная летчица, летчик-испытатель первого класса Марина Попович умерла в возрасте 86 лет.



Марина Попович. Фото с сайта pobeda.life

Летную карьеру Попович завершила в 1984-м, когда ей было 53 года. На ее счету 102 мировых рекорда в области авиации, в том числе 10 — на тяжелом турбовинтовом транспортнике Ан-22 «Антей». Она освоила более 40 типов самолетов и вертолетов, налетала 5,6 тысячи часов, имела звание заслуженного мастера спорта СССР.

Попович первой из женщин преодолела звуковой барьер на истребителе МиГ-21, за что и получила свое прозвище.