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"Это проблема предприятия, форс-мажор". В столичном гипермаркете обвалилась полка с алкоголем
29.12.2017 17:03 — Новости Общества | Tut.by
На днях в гипермаркете Bigzz вТЦ «Экспобел» упала полка с алкоголем. Мы узнали, почему так произошло и кто понесет за это материальную ответственность.
Фото очевидцев упавшей полки попали в телеграм-канал «
Люди в комментариях к фото начали переживать: «Кто-то люто мерзкий развалил полку с самым святым для белоруса!», «Прямо сердце защемило» и подобное.
Как нам рассказал источник в сети Bigzz, в результате инцидента никто не травмирован.
— Ни продавцы, никто из работников не пострадает ни финансово, ни физически. Это беда, которая может случиться в любой момент. Даже предъявить некому. Может, и хотелось бы, но сейчас Новый год и вообще не до этого. Полка упала не по вине покупателей. Просто форс-мажор, это проблема предприятия.
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Мы узнали, почему это произошло и кто понесет материальную ответственность.
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