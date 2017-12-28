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"Это проблема предприятия, форс-мажор". В столичном гипермаркете обвалилась полка с алкоголем

29.12.2017 17:03 — Новости Общества | Tut.by  
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На днях в гипермаркете Bigzz вТЦ «Экспобел» упала полка с алкоголем. Мы узнали, почему так произошло и кто понесет за это материальную ответственность.

 

Публикация от Alexey (@bb1gpa) Дек 24, 2017 at 10:28 PST

Фото очевидцев упавшей полки попали в телеграм-канал «Мерзкий кокобай». На полу оказались бутылки с вином, но при этом алкоголя разбилось немного.

Люди в комментариях к фото начали переживать: «Кто-то люто мерзкий развалил полку с самым святым для белоруса!», «Прямо сердце защемило» и подобное.

Как нам рассказал источник в сети Bigzz, в результате инцидента никто не травмирован.

— Ни продавцы, никто из работников не пострадает ни финансово, ни физически. Это беда, которая может случиться в любой момент. Даже предъявить некому. Может, и хотелось бы, но сейчас Новый год и вообще не до этого. Полка упала не по вине покупателей. Просто форс-мажор, это проблема предприятия.

 
 
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Мы узнали, почему это произошло и кто понесет материальную ответственность.

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