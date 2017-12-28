Зарплаты ученым поднимут: президент подписал указ

Тарифные оклады ученым повышаются согласно указу президента № 467 «Об оплате труда работников бюджетных научных организаций».

Согласно пунктам указа , тарифные оклады работников бюджетных научных организаций вырастут до 300%. При этом руководители научных организаций могут повышать работникам зарплаты до 200%, а более 200% — органы государственного управления, в ведении которых находятся бюджетные научные организации, и Академия наук.

Указ разграничивает полномочия государственных органов и расширяет права руководителей бюджетных научных организаций. Руководители смогут регулировать уровень оплаты труда работникам в зависимости от решаемых ими задач.

Сняты ограничения в размере 40% фонда заработной платы и экономии средств, предусмотренных на оплату труда, при направлении их на премирование и установление стимулирующих выплат работникам за счет бюджетных и внебюджетных средств, уточнили в пресс-службе президента.

Согласно документу, ежемесячно работникам бюджетных научных организаций выплачиваются надбавки за стаж работы: по специальности — по должностям научных работников; в бюджетных организациях — по иным категориям работников.

Действие правового акта не распространяется на:

госслужащих;

работников, осуществляющих обеспечение деятельности и техническое обслуживание госорганов;

работников государственного научного учреждения «Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь».

Указ вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования.