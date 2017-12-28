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Зарплаты ученым поднимут: президент подписал указ
29.12.2017 17:11 — Новости Общества | БДГ
Тарифные оклады ученым повышаются согласно указу президента № 467 «Об оплате труда работников бюджетных научных организаций».
Согласно пунктам
Указ разграничивает полномочия государственных органов и расширяет права руководителей бюджетных научных организаций. Руководители смогут регулировать уровень оплаты труда работникам в зависимости от решаемых ими задач.
Сняты ограничения в размере 40% фонда заработной платы и экономии средств, предусмотренных на оплату труда, при направлении их на премирование и установление стимулирующих выплат работникам за счет бюджетных и внебюджетных средств, уточнили в пресс-службе президента.
Согласно документу, ежемесячно работникам бюджетных научных организаций выплачиваются надбавки за стаж работы: по специальности — по должностям научных работников; в бюджетных организациях — по иным категориям работников.
Действие правового акта не распространяется на:
Указ вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования.
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Тарифные оклады ученым повышаются согласно указу президента № 467 «Об оплате труда работников бюджетных научных организаций».
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