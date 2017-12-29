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Лейтенант-"обаяшка" из Петербурга уволился из полиции

29.12.2017 18:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек — Sputnik. Лейтенант полиции из Санкт-Петербурга Роман Карплюк уволился из полиции, об этом он сообщил на своей страничке в Instagram.

Он сообщил, что покинул правоохранительные органы по истечению срока контракта и решил развиваться в другом направлении. Ранее парень работал в Главном следственном управлении Санкт-Петербурга и занимался расследованиями смертельных ДТП.

"Сегодня я покинул ряды правоохранительных органов (по истечению срочного контракта). Для себя я решил выбрать другую дорогу и реализовываться в других направлениях, полон идей и амбиций я иду дальше!", — написал Роман Карплюк.

Парень стал популярным осенью этого года. О Романе стала распространяться информация в интернете и СМИ. О нем даже вспомнили в эфире передачи "Вечерний Ургант". После этого, кстати, начальство попросило его выставлять свою жизнь напоказ. Карплюку пришлось на время удалить свой аккаунт в соцсетях.

 

Публикация от Roman (@le.too) Дек 28, 2017 at 8:14 PST

 

Сегодня в Instagram у Романа — 150 тысяч подписчиков. Пользователи соцсети не скупятся на комплименты молодому лейтенанту и даже просят их арестовать.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 152
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Парень прославился в сети осенью благодаря яркой внешности и обольстительной голливудской улыбке.

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