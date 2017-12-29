Зачем Литва поднимает шумиху вокруг Белорусской АЭС

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Политолог Александр Шпаковский высказался о недружественности Литвы по отношению к Минску на встрече для подведения политических итогов 2017 года в пресс-центре Sputnik, по его мнению, очевидная причина — строительство белорусской атомной электростанции.

"Я принимал участие в переговорах координационно-рабочей группы Беларуси в ЕС, и эта проблематика тоже обсуждалась в Брюсселе — строительство белорусской АЭС. Никаких претензий у европейской стороны, а также у МАГАТЭ, которая является регулятором в области безопасности атомной энергетики, к нашей стране нет. Есть только у наших литовских соседей", — сказал Шпаковский.



© Sputnik/ Александр Кряжев Ядерное топливо для БелАЭС поставит российская компания ТВЭЛ

По мнению политолога, Литве стоит вернуться к диалогу, поскольку вопрос безопасности — общий.

"Наши литовские соседи закрывают Игналинскую АЭС, и на месте этого законсервированного объекта планируется возведение могильника ядерных отходов со всей Европы. По некоторым данным, это будут французские отходы. Европейцы (от ответов — Sputnik) на прямые вопросы об этом объекте уклоняются, однако признают, что этот могильник будет возводиться", — сказал эксперт.

По его словам, учитывая близость Игналинской АЭС к нашим границам, Беларуси стоит поинтересоваться у Литвы, какого рода отходы будут храниться в этой локации и имеют ли право наши технические инспекторы, и в том числе представители гражданского общества, тоже посмотреть на данный объект.

"Возникает еще один вопрос: не является ли вообще вся эта шумиха вокруг белорусской АЭС своего рода дезинформационной акцией для того, чтобы скрыть факт строительства могильника?" — сказал Шпаковский.

Политолог убежден, что белорусской и литовской стороне стоит обсудить проблемные вопросы на экспертном уровне.