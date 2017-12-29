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Минским очередникам могут разрешить строиться в Смолевичах

29.12.2017 22:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек — Sputnik. Минчане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, в будущем смогут строиться в Смолевичах по заявительному принципу, сообщили в пятницу в эфире телеканала ОНТ.

Минским очередникам могут разрешить строиться в Смолевичах
© Sputnik/ Владимир Вяткин
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С таким предложением выступило Министерство архитектуры и строительства. В этом году в городах-спутниках построили 80 тысяч квадратных метров, хотя намеревались десять тысяч. Вместе с тем даже этих объемов не хватает на всех нуждающихся, поэтому чиновники собираются предложить идею губернатору Минской области.

"Идея есть. Я со своей стороны сделаю все, чтобы идея эта осуществилась. Надо сделать эксперимент на базе Смолевичского района, позволить жителям города Минска, нуждающимся в получении жилья, строить жилье в Смолевичах по заявительному принципу вне очереди, имея очередь в городе Минске. Я думаю, это даст значительное развитие этой теме, в дальнейшем мы это протиражируем на другие города-спутники", — сказал министр архитектуры и строительства Анатолий Черный.

Он добавил, что стоимость жилья с господдержкой в Беларуси сравнялась со среднемесячной зарплатой. В следующем году планируется построить примерно 900 тысяч квадратных метров.

 
Теги: Минск
 
 
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В этом году в городах-спутниках построили 80 тысяч квадратных метров, хотя было запланировано в восемь раз меньше.

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