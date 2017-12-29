Минским очередникам могут разрешить строиться в Смолевичах

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Минчане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, в будущем смогут строиться в Смолевичах по заявительному принципу, сообщили в пятницу в эфире телеканала ОНТ.

С таким предложением выступило Министерство архитектуры и строительства. В этом году в городах-спутниках построили 80 тысяч квадратных метров, хотя намеревались десять тысяч. Вместе с тем даже этих объемов не хватает на всех нуждающихся, поэтому чиновники собираются предложить идею губернатору Минской области.

"Идея есть. Я со своей стороны сделаю все, чтобы идея эта осуществилась. Надо сделать эксперимент на базе Смолевичского района, позволить жителям города Минска, нуждающимся в получении жилья, строить жилье в Смолевичах по заявительному принципу вне очереди, имея очередь в городе Минске. Я думаю, это даст значительное развитие этой теме, в дальнейшем мы это протиражируем на другие города-спутники", — сказал министр архитектуры и строительства Анатолий Черный.

Он добавил, что стоимость жилья с господдержкой в Беларуси сравнялась со среднемесячной зарплатой. В следующем году планируется построить примерно 900 тысяч квадратных метров.