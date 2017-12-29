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Лукашенко хочет, чтобы украинцы жили, как в Беларуси

29.12.2017 22:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко, говоря о внешней политике, признался, что его очень волнует настоящее и будущее Украины и пожелал окончания вооруженного конфликта в стране.

Белорусский лидер побывал в пятницу с визитом в Минском городском онкологическом диспансере. Он пообщался с врачами, пациентами и дал небольшую пресс-конференцию.

Лукашенко хочет, чтобы украинцы жили, как в Беларуси
© Фото: пресс-служба президента Беларуси
Лукашенко в онкодиспансере: о медицине, материнстве и детях

Отвечая на вопрос журналистов о планах на следующий год, Лукашенко сообщил, что собирается посетить США для того, чтобы наладить торгово-экономические отношения, однако и рассказал о том, что волнует его еще больше.

"Не это самое главное для меня во внешней политике. Если уж честно говорить, это и из личного, я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война. Чтобы там люди начали жить по-людски, хотя бы как в Беларуси", — отметил он.

Александр Лукашенко отметил, что хорошо изучил украинский народ за время службы в армии, и он запомнился ему своим трудолюбием.

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"Если мы с вами что-то сможем сделать для родной нам Украины, для народа украинского — очень трудолюбивого. Народа, который я очень хорошо изучил и знаю еще с молодости", — отметил президент, рассказав, что во время службы в армии он много общался с украинцами.

Беларусь должна приложить максимум усилий, чтобы помочь Украине локализовать свою проблему, добавил Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства признался, что ему очень хотелось бы, чтобы в братской стране закончилась война.

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