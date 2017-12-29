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Лукашенко хочет, чтобы украинцы жили, как в Беларуси
29.12.2017 22:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко, говоря о внешней политике, признался, что его очень волнует настоящее и будущее Украины и пожелал окончания вооруженного конфликта в стране.
Белорусский лидер побывал в пятницу с визитом в Минском городском онкологическом диспансере. Он пообщался с врачами, пациентами и дал небольшую пресс-конференцию.
Отвечая на вопрос журналистов о планах на следующий год, Лукашенко сообщил, что собирается посетить США для того, чтобы наладить торгово-экономические отношения, однако и рассказал о том, что волнует его еще больше.
"Не это самое главное для меня во внешней политике. Если уж честно говорить, это и из личного, я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война. Чтобы там люди начали жить по-людски, хотя бы как в Беларуси", — отметил он.
Александр Лукашенко отметил, что хорошо изучил украинский народ за время службы в армии, и он запомнился ему своим трудолюбием.
"Если мы с вами что-то сможем сделать для родной нам Украины, для народа украинского — очень трудолюбивого. Народа, который я очень хорошо изучил и знаю еще с молодости", — отметил президент, рассказав, что во время службы в армии он много общался с украинцами.
Беларусь должна приложить максимум усилий, чтобы помочь Украине локализовать свою проблему, добавил Лукашенко.
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Глава государства признался, что ему очень хотелось бы, чтобы в братской стране закончилась война.
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