Лукашенко рассказал, что для него будет лучшим подарком

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко назвал улыбки белорусов лучшим для себя подарком, сообщили в пятницу в эфире телеканала ОНТ.

Лидер государства посетил в пятницу Минский городской онкологический диспансер. После встречи с врачами и пациентами Лукашенко ответил на вопросы журналистов.

"Часто у меня в обыденной жизни, например, дети спрашивают: "Папа, что тебе подарить, что ты хочешь?". Я говорю: "Вы мне не сможете подарить, что я хочу". А вот все вы сможете, особенно девушки, если у вас будет такое настроение, как сегодня, – у всего белорусского народа, я вам честно говорю", — признался глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что внимательно наблюдает за настроением общества.

"Когда еду в городскую резиденцию, я смотрю на тротуары, как там идут люди, на их реакцию, на поведение. И я уже через это чувствую настроение общества. Если человек улыбается, у него хорошее настроение, я знаю, что жизнь терпима. Хорошо никогда не будет. Мы уже опытные люди, в жизни все хорошо никогда не будет. Но надо чтобы жизнь была терпимой", — сказал он.

Президент пожелал белорусам, чтобы их родные приносили им радость, чтобы они никогда их не огорчали и не болели.

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