Лукашенко в онкодиспансере: о медицине, материнстве и детях

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу посетил столичный городской онкологический диспансер, ознакомился с его работой и пообщался с пациентами, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Президенту в ходе его визита рассказали, что диспансер оказывает услуги не только жителям Минска, но и всей республики. Также белорусскому лидеру рассказали об эффективных технологиях, применяемых белорусскими онкологами.

"Им Нобелевскую премию надо давать, они всех здесь вылечивают", — сказал Лукашенко .

Он поговорил с пациентами, в числе которых и дети, вручил новогодние подарки и поздравил с наступающими праздниками. Также глава государства получил сувениры от детей-пациентов. Одна девочка подарила президенту нарисованную ей картину, а Лукашенко пообещал, что ее работа будет в экспозиции Дворца Независимости.

О материнстве и детях

Во время посещения онкоцентра президент ответил на вопросы журналистов, один из них касался поддержки материнства. Белорусский лидер отметил, что в этой сфере в республике предприняты беспрецедентные миры

"Нигде в мире нет такой поддержки материнства и детства, как в Беларуси", — заметил Лукашенко.

Он сказал, что расходы на поддержку матерей и детей рассматривался во время обсуждения бюджета на будущий год и подчеркнул, что на это запланирована значительная часть финансирования.

При этом Лукашенко заметил, что в Беларуси должны закрепляться положительные демографические тенденции. "Нам надо хотя бы 15 миллионов населения, чтобы не опустела Беларусь", — добавил белорусский лидер.