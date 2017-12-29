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В Минске 29 декабря побит температурный рекорд дня 43-летней давности

30.12.2017 08:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Новый температурный рекорд дня был установлен в Минске 29 декабря, сообщает БелаПАН.

Воздух прогрелся до 6,6 градуса тепла. Это на 1,4 градуса превышает рекордный показатель, зафиксированный 29 декабря 1974 года.

Обновились также максимумы дня в Витебске — 5 градусов выше нуля (было 4,7 в 1994 году), Могилеве (аэропорт) — 6,2 (4,1 в 2013-м) и Гомеле — 7,8 (7,4 в 1983-м). Последний областной центр оказался самым теплым местом в стране. Рекорд дня для всей территории Беларуси составляет 10 градусов тепла (в 1983 году в Бресте).

25 декабря в стране был побит температурный рекорд 37-летней давности.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Воздух прогрелся до 6,6 градуса тепла. Это на 1,4 градуса превышает рекордный показатель, зафиксированный 29 декабря 1974 года.

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