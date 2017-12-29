Вчера королю корона жала: как работают артисты на новогодних утренниках

Пока в детских садах и школах Деда Мороза вынуждены играть воспитатели, учителя или родители, артисты театров показывают, как нужно исполнять эту роль. Директор концертного агентства Ольга Головчик уверена, что недостаточно надеть костюм и выучить написанный текст, к Деду Морозу предъявляется куда как больше требований. Ее театральная команда считает, что пока в детских садах и школах Дедов Морозов будут играть воспитатели, учителя или родители — дети будут вынуждены расстаться с верой в сказку гораздо раньше положенного времени. Корреспондент агентства побывала на утреннике, предалась ностальгии и выяснила все, что нужно знать накануне праздников — как правильно писать письма Деду Морозу, кто скрывается за гримом и чего хотят дети и их родители.



© Sputnik/ В. Шияновский Новый год нашего детства в старых фотографиях

Для артиста это не "подхалтурить"

"Ваше величество, чаю?" — войдя в роль, актеры и в гримерке обращаются друг к другу с упоминанием регалий. Лишь разоблачившись после утренника, снова становятся ведущими артистами ТЮЗа, РТБД и Нового театра, жонглерами цирка и танцорами.

Главное действующее лицо — дед Мороз, и как бы корреспондент Sputnik ни пытался расспросить его об обычной жизни, он непреклонен и представляется исключительно как Дед Мороз. После череды уговоров, актер все же соглашается рассказать о своем пути к бороде и яркому румянцу.



© Фото: предоставлено организаторами Актеры минских театров с удовольствием играют на утренниках в клубах

"Вживаться в роль не приходилось, я родился 1 января, этот праздник всегда со мной. Будучи курсантом военного училища, я брал аккордеон и ходил поздравлять детей. Когда я пришел играть Деда Мороза в одну из подшефных школ, встретил будущую супругу — они была пионервожатой. Так по жизни и идем, она организатор, а я Дед Мороз", — рассказал исполнитель роли.

За спиной у артиста 25 летний опыт работы этим сказочным персонажем и множество наработок.

Актер уверен, что дети не меняются — как и прежде, они бегут обнимать главного героя новогоднего праздника.

"Если бы я столько не весил, они бы подняли меня и унесли — как самую любимую игрушку", — смеется артист.

Сама Ольга Головчик прежде преподавала белорусский язык в школе, но вот уже двадцать лет ее концертное агентство организовывает новогодние утренники. Отдельные атрибуты педагогической работы проявились и в организации праздника — выступления артистов связаны общим сюжетом, в котором добро торжествует.



© Фото: предоставлено организаторами Баба Яга всегда в тренде - без нее и утренник так себе

"Мы уверены, что новогодняя сказка призвана вызывать радостные эмоции у детей и родителей, вдохновлять и создавать праздничное настроение. Сценарий спектакля должен быть в стиле хороших сказок детства. Современные дети любят динамику, интересные повороты сюжета и игровые моменты. Понятие "подхалтурить" у нас нет, новогоднее представление — это не тот случай, когда можно получить легкие деньги, все выкладываются и работают от души", — рассказала Ольга.

Чтобы создать яркий спектакль, подключается много людей.

"У нас дружный коллектив. Режиссёр, звукорежиссёр, художник по костюмам, бутафор, хореограф, сценарист, продюсер, артисты — профессиональная команда, для которой важно, чтобы дети верили в чудо, и волшебная сказка удивляла, радовала наших зрителей", — поделилась Ольга.



© Фото: предоставлено организаторами Детский утренник в клубе - это весело, красочно, и видно лучше, чем на елке в ДК

Не дарите куртку вместо трактора

"Очень важно ответственно отнестись к выбору Дедушки Мороза. Тут не может быть ошибки, потому что ваш ребёнок должен поверить в чудо. Лучше выбирать волшебника по рекомендации. Мы не берём много заказов, так как из года в год возвращаемся в семьи, у которых уже был наш Дедушка Мороз", — рассказала Ольга.

"Пусть это будет трактор подешевле, но все равно трактор. За написанием письма можно сориентировать ребенка, пусть он попросит подарок, который родители могут подарить. Но помните главное — желание нужно исполнить", — рассказала Ольга.

Вызывая Деда Мороза на дом, заранее напишите с ребенком письмо. Пусть поинтересуется как дела у доброго волшебника, какие новости в сказочном лесу, расскажет свои новости и поделится мечтой. Если ребёнок мечтает об автомобиле или кукле — не нужно дарить ему что-то другое. В агентстве советуют родителям прислушиваться к желаниям своего чада — если ребенок попросил трактор, не дарите ему куртку.

"Пусть это будет трактор подешевле, но все равно трактор. За написанием письма можно сориентировать ребенка, пусть он попросит подарок, который родители могут подарить. Но помните главное — желание нужно исполнить", — рассказала Ольга.



© Фото: предоставлено организаторами Фото с Дедушкой Морозом на память - это обязательно

Желания у детей могут быть и нематериальными. Например, в этом году Деда Мороза из агентства Ольги Головчик ждет самый необычный визит. Он поедет к мальчику, который хочет устроить сюрприз Дедушке, пригласить его за стол, накормить и просто поговорить. Его мечта — чтобы Дедушка передохнул в этой новогодней суете. Родители ребенка сказали, ни подарков, ни номеров не нужно, позвольте мальчику накрыть стол для Дедушки Мороза.