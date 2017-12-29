А вот здесь собрали потери года: вспомнили людей, с которыми мы простились в 2017-м. Тиханович, Шаинский, Глаголева, Хворостовский и многие другие достойны того, чтобы навечно остаться в наших сердцах и текстах.
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На одном из лучших фото TUT.BY 2017 года, на заднем плане, — колонна потупивших взгляд чиновников всех мастей, а впереди — закрывающая руками лицо хрупкая рыдающая женщина. Валентина Чернышова тогда получила «письмо счастья» — ей не хватило всего несколько дней «годового стажа и пришла на прием к чиновникам искать справедливости. «Нервы ведь не железные, видно, тогда что-то надломилось. Я, когда вижу эту фотографию, просто не верю, что это было со мной и что я просила освободить меня от этого абсурда». Мы разыскали самую узнаваемую «тунеядку» страны и выяснили, как она живет спустя год после той фотоистории.
А еще побывали в магазине винтажной мебели: узнали, почему она так дорого стоит и кто готов платить огромные тысячи за старину. «По наблюдениям скажу — люди, у которых денег не очень много, не торгуются. А вот типичные, «пробивные» бизнесмены, очевидно богатые, торгуясь за каждый рубль, доводят моего продавца до стресса».
Если вы планируете в новом году менять автомобиль — этот текст для вас. Может, лучше подождать? Прикинули, как изменятся цены на новые авто в следующем году для белорусов.
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
Новогоднюю ночь белорусы встречают по-разному: для кого-то это семейный праздник, для кого-то — повод встретиться с друзьями или уехать за город или в другую страну. Вот здесь рассказываем, как встречают Новый год белорусские политики, что готовят и смотрят ли они поздравление президента.
В проекте «Героиня нашего времени» мы на протяжении года знакомились с женщинами, которые умеют побеждать судьбу. А вчера спросили их — «хрустальную» Инну, Марго с диагнозом СМА, ВИЧ-положительную Машу и Наталью, маме мальчика Влада с редкой болезнью Виллебранда, — что изменилось в их жизни за этот год и что они загадают под бой курантов.
Кстати. Давайте признаем: за каждым событием уходящего 2017 года стояли люди. Они меняли жизнь: кто-то к худшему, а кто-то к лучшему. И мы предлагаем вам выбрать Героя года — 2017 — человека, который сделал что-то важное для страны или для конкретных людей. Вот перед вами люди, по мнению редакции, достойные этого звания — вы можете проголосовать за предложенные кандидатуры или подсказать свою в комментариях на форуме. Итоги подведем 3 января.
А пока не прощаемся — в завтрашней, последней в 2017 году рассылке, напомним вам о самых крутых материалах TUT.BY 2017 года. Оставайтесь с нами — на завтра и навсегда!
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