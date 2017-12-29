﻿ БелАЭС для майнинга, потери 2017-го и самая известная "тунеядка" страны - все за вчера. 21.by
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БелАЭС для майнинга, потери 2017-го и самая известная "тунеядка" страны - все за вчера

30.12.2017 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Ну что же, давайте признаем и смиримся: водить хороводы мы будем под дождем, а Дед Мороз по пути к нам промочит ботинки в декабрьских лужах. Зимы не будет — новый год придет с плюсовой температурой.


ВАЖНОЕ

Вот здесь — топ январских изменений, которые скажутся на кошельках белорусов. Например, помните ли вы. что уже послезавтра вырастет базовая, при смене владельца автомобиля не нужно будет заново проходить техосмотр, будут пересмотрены тарифы на некоторые виды жилищно-коммунальных услуг? А еще вырастет минималка — до 305 рублей. Но и это не все.

Думали, думали — и наконец придумали. А БелАЭС-то, оказывается, можно использовать для майнинга криптовалют! Вот здесь немного подробностей. А тем временем Сергей Румас сравнил хождение криптовалют и весь ажиотаж вокруг них с популярной финансовой пирамидой 90-х годов. «Это модернизированная МММ», — говорит. Белорусы же слушают да делают активно скупают доменные имена с криптовалютами.

Вспомнили самые громкие скандалы года в белорусском спорте, случившиеся вне спортивных стадионов. Здесь и суд Азаренко, и дело Веремко, и побег Блашко в Украину. Кстати, о спорте. Вчера неожиданно порадовали хоккеисты: минское «Динамо» завершило 2017-й год громкой победой над лидером КХЛ — питерским СКА. Нельзя передать словами, что творилось на арене! Лучше тысячи слов скажет наш яркий фоторепортаж.

А вот здесь собрали потери года: вспомнили людей, с которыми мы простились в 2017-м. Тиханович, Шаинский, Глаголева, Хворостовский и многие другие достойны того, чтобы навечно остаться в наших сердцах и текстах.


ПОПУЛЯРНОЕ

На одном из лучших фото TUT.BY 2017 года, на заднем плане, — колонна потупивших взгляд чиновников всех мастей, а впереди — закрывающая руками лицо хрупкая рыдающая женщина. Валентина Чернышова тогда получила «письмо счастья» — ей не хватило всего несколько дней «годового стажа и пришла на прием к чиновникам искать справедливости. «Нервы ведь не железные, видно, тогда что-то надломилось. Я, когда вижу эту фотографию, просто не верю, что это было со мной и что я просила освободить меня от этого абсурда». Мы разыскали самую узнаваемую «тунеядку» страны и выяснили, как она живет спустя год после той фотоистории.


А еще побывали в магазине винтажной мебели: узнали, почему она так дорого стоит и кто готов платить огромные тысячи за старину. «По наблюдениям скажу — люди, у которых денег не очень много, не торгуются. А вот типичные, «пробивные» бизнесмены, очевидно богатые, торгуясь за каждый рубль, доводят моего продавца до стресса».

Если вы планируете в новом году менять автомобиль — этот текст для вас. Может, лучше подождать? Прикинули, как изменятся цены на новые авто в следующем году для белорусов.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Новогоднюю ночь белорусы встречают по-разному: для кого-то это семейный праздник, для кого-то — повод встретиться с друзьями или уехать за город или в другую страну. Вот здесь рассказываем, как встречают Новый год белорусские политики, что готовят и смотрят ли они поздравление президента.

В праздники люди гуляют на городской площади, бронируют столик в кафе или ресторане, «зависают» в баре — и над нашим досугом трудятся сотни, если не тысячи людей: повара, ведущие, официанты, певцы, бармены. Узнали у них, почему те соглашаются работать в новогоднюю ночь и как отмечают сами.

В проекте «Героиня нашего времени» мы на протяжении года знакомились с женщинами, которые умеют побеждать судьбу. А вчера спросили их — «хрустальную» Инну, Марго с диагнозом СМА, ВИЧ-положительную Машу и Наталью, маме мальчика Влада с редкой болезнью Виллебранда, — что изменилось в их жизни за этот год и что они загадают под бой курантов.

Все новости пятницы, 29 декабря


Кстати. Давайте признаем: за каждым событием уходящего 2017 года стояли люди. Они меняли жизнь: кто-то к худшему, а кто-то к лучшему. И мы предлагаем вам выбрать Героя года — 2017 — человека, который сделал что-то важное для страны или для конкретных людей. Вот перед вами люди, по мнению редакции, достойные этого звания — вы можете проголосовать за предложенные кандидатуры или подсказать свою в комментариях на форуме. Итоги подведем 3 января.

А пока не прощаемся — в завтрашней, последней в 2017 году рассылке, напомним вам о самых крутых материалах TUT.BY 2017 года. Оставайтесь с нами — на завтра и навсегда!

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Теги: Курсы валют
 
 
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Ну что же, давайте признаем и смиримся - водить хороводы мы будем под дождем, а Дед Мороз по пути к нам промочит ботинки в декабрьских лужах. Зимы не будет - новый год...

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