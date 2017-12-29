Доброе утро!

Ну что же, давайте признаем и смиримся: водить хороводы мы будем под дождем, а Дед Мороз по пути к нам промочит ботинки в декабрьских лужах. Зимы не будет — новый год придет с плюсовой температурой .





ВАЖНОЕ

Вот здесь — топ январских изменений, которые скажутся на кошельках белорусов . Например, помните ли вы. что уже послезавтра вырастет базовая, при смене владельца автомобиля не нужно будет заново проходить техосмотр, будут пересмотрены тарифы на некоторые виды жилищно-коммунальных услуг? А еще вырастет минималка — до 305 рублей. Но и это не все.

Думали, думали — и наконец придумали. А БелАЭС-то, оказывается, можно использовать для майнинга криптовалют! Вот здесь немного подробностей . А тем временем Сергей Румас сравнил хождение криптовалют и весь ажиотаж вокруг них с популярной финансовой пирамидой 90-х годов. «Это модернизированная МММ», — говорит. Белорусы же слушают да делают активно скупают доменные имена с криптовалютами .

Вспомнили самые громкие скандалы года в белорусском спорте , случившиеся вне спортивных стадионов. Здесь и суд Азаренко, и дело Веремко, и побег Блашко в Украину. Кстати, о спорте. Вчера неожиданно порадовали хоккеисты: минское «Динамо» завершило 2017-й год громкой победой над лидером КХЛ — питерским СКА. Нельзя передать словами, что творилось на арене! Лучше тысячи слов скажет наш яркий фоторепортаж .

А вот здесь собрали потери года: вспомнили людей, с которыми мы простились в 2017-м . Тиханович, Шаинский, Глаголева, Хворостовский и многие другие достойны того, чтобы навечно остаться в наших сердцах и текстах.





ПОПУЛЯРНОЕ

На одном из лучших фото TUT.BY 2017 года , на заднем плане, — колонна потупивших взгляд чиновников всех мастей, а впереди — закрывающая руками лицо хрупкая рыдающая женщина. Валентина Чернышова тогда получила «письмо счастья» — ей не хватило всего несколько дней «годового стажа и пришла на прием к чиновникам искать справедливости. «Нервы ведь не железные, видно, тогда что-то надломилось. Я, когда вижу эту фотографию, просто не верю, что это было со мной и что я просила освободить меня от этого абсурда». Мы разыскали самую узнаваемую «тунеядку» страны и выяснили, как она живет спустя год после той фотоистории.





А еще побывали в магазине винтажной мебели : узнали, почему она так дорого стоит и кто готов платить огромные тысячи за старину. «По наблюдениям скажу — люди, у которых денег не очень много, не торгуются. А вот типичные, «пробивные» бизнесмены, очевидно богатые, торгуясь за каждый рубль, доводят моего продавца до стресса».

Если вы планируете в новом году менять автомобиль — этот текст для вас . Может, лучше подождать? Прикинули, как изменятся цены на новые авто в следующем году для белорусов.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Новогоднюю ночь белорусы встречают по-разному: для кого-то это семейный праздник, для кого-то — повод встретиться с друзьями или уехать за город или в другую страну. Вот здесь рассказываем, как встречают Новый год белорусские политики , что готовят и смотрят ли они поздравление президента.

В праздники люди гуляют на городской площади, бронируют столик в кафе или ресторане, «зависают» в баре — и над нашим досугом трудятся сотни, если не тысячи людей: повара, ведущие, официанты, певцы, бармены. Узнали у них, почему те соглашаются работать в новогоднюю ночь и как отмечают сами .

В проекте «Героиня нашего времени» мы на протяжении года знакомились с женщинами, которые умеют побеждать судьбу. А вчера спросили их — «хрустальную» Инну, Марго с диагнозом СМА, ВИЧ-положительную Машу и Наталью, маме мальчика Влада с редкой болезнью Виллебранда, — что изменилось в их жизни за этот год и что они загадают под бой курантов.

Все новости пятницы, 29 декабря





Кстати. Давайте признаем: за каждым событием уходящего 2017 года стояли люди. Они меняли жизнь: кто-то к худшему, а кто-то к лучшему. И мы предлагаем вам выбрать Героя года — 2017 — человека, который сделал что-то важное для страны или для конкретных людей. Вот перед вами люди, по мнению редакции, достойные этого звания — вы можете проголосовать за предложенные кандидатуры или подсказать свою в комментариях на форуме. Итоги подведем 3 января.

А пока не прощаемся — в завтрашней, последней в 2017 году рассылке, напомним вам о самых крутых материалах TUT.BY 2017 года. Оставайтесь с нами — на завтра и навсегда!

Ваша редакция

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