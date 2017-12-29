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Танцевальный марафон под елкой и детские праздники. Где и как в Могилеве встретить Новый год

30.12.2017 10:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Для кого-то Новый год — праздник исключительно домашний, с посиделками у телевизора под оливье и мандарины до утра или на сколько хватит сил. Ну, а другие предпочитают проветрится и сплясать под елкой в новогоднюю ночь. И вот где можно сфотографироваться с дедом Морозом или даже найти Снегурочек в новогоднюю ночь и первый день 2018 года в Могилеве.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

«Новогодний танцевальный марафон» на площади Славы начнется в час ночи 1 января и завершится в 4 утра. Тут будут песни, танцы и 10-минутный фейерверк. Его запустят в 01.30.

С 01.00 до 03.00 пройдут новогодние программы на открытых площадках города. Вот все адреса: улица Гришина, 87 — у Дома культуры «Моготекс»; улица Криулина, 8 — ООО «ЖилЭкспО»; улица Автозаводская, 1 — площадка у Дома культуры МоАЗ им. Кирова; проспект Пушкинский, 10 — площадка у кинотеатра «Космос».

В 12.00 на площади Звезд начнется 3-часовой детский праздник. А в 14.00 у Дворца гимнастики (улица Крупской, 182) начнется спортивно-игровая программа.


С 16.00 до 18.00 будет длиться музыкально-игровая программа около предприятия «Бабушкина крынка» (улица Павлова, 3). Настоятельно рекомендуем сходить — хотя бы ради красивых новогодних фотографий. А еще там есть выездная торговля с ну очень демократичными ценами.

С 18.00 до 20.00 пройдет дискотека на площади Звезд.

Те, кто придет в себя лишь 2 января, могут сходить на праздник на улицу Автозаводскую, 1. Правда, он будет детским.

 
Теги: Могилев
 
 
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В ночь на 1 января пройдут праздники у главной елки города и в микрорайонах.

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