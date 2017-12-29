«Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Ну это давно повелось…» — крылатая фраза из легендарного фильма «Ирония судьбы, или С легким паром». И многие ведь действительно годами соблюдают эту традицию. Накануне Нового года мы решили сделать обзор банных заведений в Витебске и подсказать вам, почем нынче «помывочные» услуги.



Кадр из фильма режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!»

В Витебске работают 7 общественных бань. Еще по одному заведению — в пригороде: в поселках Руба и Верховье .

Помывка в этих банях длится два часа, сеанс стоит 8 рублей, в некоторых случаях — 6,5 рубля. Посещение душевой кабины обойдется дополнительно в 6 рублей.

В некоторых банях существует «социальный день»: помыться можно за половину стоимости билета, без захода в парилку.

Баня № 1

Одна из самых «народных» в Витебске . Здесь по старинке топят дровами. Поэтому любители пара едут сюда со всего города. Некоторые клиенты не изменяют любимой бане десятилетиями. Наверное, недаром она «номер один».

Общие отделения рассчитаны на 48 мест для мужчин и 32 — для женщин. Вместимость душа — 10 человек, сауны — 5. Есть буфет.

Парные дни: пятница, суббота, воскресенье — с 7.00 до 21.00. В понедельник баня открыта с 8.00 до 17.00. Но пара в этот день нет.

Адрес: ул. Зеньковой, 13/34. Телефон: 8 0212 66-05-67.



Баня № 1 на улице Зеньковой, 13/34. Фото: Игорь Матвеев

Спа-центр «Арго»

Банно-оздоровительный комплекс высшей категории. Открылся после реконструкции бани № 2. Два отделения — мужское и женское, каждое на 20 мест. В обоих отделениях есть русская парная и финская сауна, бассейны с гидромассажной пушкой и подсветкой.

Режим работы: комплекс открыт ежедневно с 8.00 до 23.00. Душевые кабины и вип-cауны — с 9.00 до 22.00.

Сеансы в общих отделениях: по субботам, воскресеньям, понедельникам — в 10.45, 13.00, 15.15, 17.30, 19.45; по вторникам, средам, четвергам, пятницам — в 17.30, 19.45. Каждый последний вторник месяца — санитарный день. Летом отменяют сеансы по понедельникам в 10.45, 13.00 и 15.15.

Стоимость помывки: от 8,5 до 10 рублей, посещение душа — от 6 до 8,5 рубля. Полный прейскурант — по ссылке .

Адрес: ул. Кутузова, 2а. Телефоны: 8 0212 48-54-94, +375 44 754−68−88, +375 33 689−78−46.

Баня № 3

По 18 мест в каждом отделении, 3 — в душе, 5 — в сауне. Работает буфет. Осуществляется электронагрев.

Парные дни: суббота и воскресенье, понедельник — с 8.00 до 21.00. Пятница — с 18.00 до 21.00. Социальный день (баня без пара) — понедельник.

Адрес: ул. Гагарина, 99а. Телефон: 8 0212 23-22-36.



Фото: Дарья Сапранецкая, TUT.BY

Баня № 4

Расписание сеансов — по ссылке .

Парные дни: пятница, суббота, воскресенье — с 8.00 до 21.15.

Адрес: ул. 2-я Первомайская, 1 В. Телефон: 8 0212 53-48-62.

Баня № 5

Два отделения — мужское и женское, на 30 мест каждое. Сауна вмещает 5 человек, душ — 12. Осуществляется электронагрев.

Парные дни: суббота, воскресенье, понедельник — с 8.00 до 21.00, пятница — с 12.00 до 21.00.

Адрес: ул. Горького, 74а. Телефон: 8 0212 34-13-80.

Баня № 6

Расписание сеансов — по ссылке .

Работает в понедельник (без пара), пятницу, субботу, воскресенье — с 8.00 до 21.15.

Адрес: пр. Московский, 22. Телефон: 8 0212 47-32-09.

Баня № 7

Парилка дровяная. Каждое отделение рассчитано на 20 мест, душ — на 2. Работает буфет.

Парные дни: четверг, суббота, воскресенье — с 7.00 до 21.00, пятница — с 12.00 до 21.00.

Адрес: ул. 3-я Народная, 22. Телефон: 8 0212 55-21-12.



Фото: bistrade.ru

Услуги бани и сауны в Витебске предлагают и многие частные заведения. В этом обзоре мы остановили внимание на тех, где есть баня, оставив сауны для следующего материала.

Баня «Поляна»

К услугам: финско-русские парилки на дровах, два теплых бассейна (с подсветкой и двойной фильтрацией воды), комнаты отдыха, внутренний дворик с мангалами и навесом, парковка.

Стоимость: зал «Лазурь» (до 10 человек) с понедельника по четверг — 25 рублей в час, с пятницы по воскресенье — 30 рублей. Зал «Гламур» (до 4 человек) — аналогично 30 и 35 рублей.

Время работы: с 8.00 до 24.00 (до последнего клиента).

Адрес: ул. Глинки, 2. Телефон: +375 33 336−66−63. Сайт .

Баня «Емеля»

К услугам: состоит из двух отделений с индивидуальными входами. В каждом из них — парилка на дровах, моечное отделение, бассейн с холодной водой, гостевые комнаты с местами для отдыха и телевизорами. Еще есть две беседки (одна для отдыха, вторая — для приготовления блюд), мангал, санузел.

Стоимость: от 35 до 50 рублей за 2-часовой сеанс на 10 человек. Подробнее — в группе .

Время работы: ежедневно с 8.00 до 24.00.

Адрес: ул. Титова, 109 В. Телефон: +375 33 304−38−81. Сайт.

Русская баня в Лучесе

К услугам: парилка на 6 человек, бассейн, комната отдыха на 8−10 человек с телевизором и караоке, закрытый двор.

Стоимость: 25 рублей в час (минимальный заказ — 2 часа).

Время работы: круглосуточно (по предварительной записи).

Адрес: ул. Шмырева, 28 (200 метров от кафе «Талыш»). Телефон: +375 29 548−05−35.



Иллюстративное фото.

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