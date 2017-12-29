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"Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню". Где можно попариться в Витебске
30.12.2017 10:40 — Новости Общества | Tut.by
«Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Ну это давно повелось…» — крылатая фраза из легендарного фильма «Ирония судьбы, или С легким паром». И многие ведь действительно годами соблюдают эту традицию. Накануне Нового года мы решили сделать обзор банных заведений в Витебске и подсказать вам, почем нынче «помывочные» услуги.
В Витебске работают 7 общественных бань. Еще по одному заведению — в пригороде: в поселках
Помывка в этих банях длится два часа, сеанс стоит 8 рублей, в некоторых случаях — 6,5 рубля. Посещение душевой кабины обойдется дополнительно в 6 рублей.
В некоторых банях существует «социальный день»: помыться можно за половину стоимости билета, без захода в парилку.
Баня № 1
Общие отделения рассчитаны на 48 мест для мужчин и 32 — для женщин. Вместимость душа — 10 человек, сауны — 5. Есть буфет.
Парные дни: пятница, суббота, воскресенье — с 7.00 до 21.00. В понедельник баня открыта с 8.00 до 17.00. Но пара в этот день нет.
Адрес: ул. Зеньковой, 13/34. Телефон: 8 0212 66-05-67.
Спа-центр «Арго»
Банно-оздоровительный комплекс высшей категории. Открылся после реконструкции бани № 2. Два отделения — мужское и женское, каждое на 20 мест. В обоих отделениях есть русская парная и финская сауна, бассейны с гидромассажной пушкой и подсветкой.
Режим работы: комплекс открыт ежедневно с 8.00 до 23.00. Душевые кабины и вип-cауны — с 9.00 до 22.00.
Сеансы в общих отделениях: по субботам, воскресеньям, понедельникам — в 10.45, 13.00, 15.15, 17.30, 19.45; по вторникам, средам, четвергам, пятницам — в 17.30, 19.45. Каждый последний вторник месяца — санитарный день. Летом отменяют сеансы по понедельникам в 10.45, 13.00 и 15.15.
Стоимость помывки: от 8,5 до 10 рублей, посещение душа — от 6 до 8,5 рубля. Полный прейскурант —
Адрес: ул. Кутузова, 2а. Телефоны: 8 0212 48-54-94, +375 44 754−68−88, +375 33 689−78−46.
Баня № 3
По 18 мест в каждом отделении, 3 — в душе, 5 — в сауне. Работает буфет. Осуществляется электронагрев.
Парные дни: суббота и воскресенье, понедельник — с 8.00 до 21.00. Пятница — с 18.00 до 21.00. Социальный день (баня без пара) — понедельник.
Адрес: ул. Гагарина, 99а. Телефон: 8 0212 23-22-36.
Баня № 4
Расписание сеансов —
Парные дни: пятница, суббота, воскресенье — с 8.00 до 21.15.
Адрес: ул. 2-я Первомайская, 1 В. Телефон: 8 0212 53-48-62.
Баня № 5
Два отделения — мужское и женское, на 30 мест каждое. Сауна вмещает 5 человек, душ — 12. Осуществляется электронагрев.
Парные дни: суббота, воскресенье, понедельник — с 8.00 до 21.00, пятница — с 12.00 до 21.00.
Адрес: ул. Горького, 74а. Телефон: 8 0212 34-13-80.
Баня № 6
Расписание сеансов —
Работает в понедельник (без пара), пятницу, субботу, воскресенье — с 8.00 до 21.15.
Адрес: пр. Московский, 22. Телефон: 8 0212 47-32-09.
Баня № 7
Парилка дровяная. Каждое отделение рассчитано на 20 мест, душ — на 2. Работает буфет.
Парные дни: четверг, суббота, воскресенье — с 7.00 до 21.00, пятница — с 12.00 до 21.00.
Адрес: ул. 3-я Народная, 22. Телефон: 8 0212 55-21-12.
Услуги бани и сауны в Витебске предлагают и многие частные заведения. В этом обзоре мы остановили внимание на тех, где есть баня, оставив сауны для следующего материала.
Баня «Поляна»
К услугам: финско-русские парилки на дровах, два теплых бассейна (с подсветкой и двойной фильтрацией воды), комнаты отдыха, внутренний дворик с мангалами и навесом, парковка.
Стоимость: зал «Лазурь» (до 10 человек) с понедельника по четверг — 25 рублей в час, с пятницы по воскресенье — 30 рублей. Зал «Гламур» (до 4 человек) — аналогично 30 и 35 рублей.
Время работы: с 8.00 до 24.00 (до последнего клиента).
Адрес: ул. Глинки, 2. Телефон: +375 33 336−66−63.
Баня «Емеля»
К услугам: состоит из двух отделений с индивидуальными входами. В каждом из них — парилка на дровах, моечное отделение, бассейн с холодной водой, гостевые комнаты с местами для отдыха и телевизорами. Еще есть две беседки (одна для отдыха, вторая — для приготовления блюд), мангал, санузел.
Стоимость: от 35 до 50 рублей за 2-часовой сеанс на 10 человек. Подробнее —
Время работы: ежедневно с 8.00 до 24.00.
Адрес: ул. Титова, 109 В. Телефон: +375 33 304−38−81.
Русская баня в Лучесе
К услугам: парилка на 6 человек, бассейн, комната отдыха на 8−10 человек с телевизором и караоке, закрытый двор.
Стоимость: 25 рублей в час (минимальный заказ — 2 часа).
Время работы: круглосуточно (по предварительной записи).
Адрес: ул. Шмырева, 28 (200 метров от кафе «Талыш»). Телефон: +375 29 548−05−35.
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Накануне Нового года мы решили отдать дань известной традиции и сделали обзор банных заведений в Витебске.
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