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"Где мой борщ?" Чем закончилась дегустация белорусских новогодних блюд иностранцами
30.12.2017 10:55 — Новости Общества | Tut.by
Новогодний стол без «Оливье», «Селедки под шубой» и бутербродов со шпротами — все равно что 31 декабря без «Иронии судьбы». Одним словом, невозможен. Но иностранцы никогда ничего подобного не пробовали! Мы решили исправить ситуацию и накормить туристов, которые приехали в Беларусь, нашими праздничными блюдами. Француз, например, впервые в жизни попробовал мясо по-французски. Говорит, во Франции такое не едят.
Еще больше впечатлений иностранцев от традиционных белорусских новогодних блюд — в нашем видео.
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Новогодний стол без "Оливье", "Селедки под шубой" и бутербродов со шпротами - это все равно что 31 декабря без "Иронии судьбы". Одним словом, невозможен.
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