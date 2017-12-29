Новогодний стол без «Оливье», «Селедки под шубой» и бутербродов со шпротами — все равно что 31 декабря без «Иронии судьбы». Одним словом, невозможен. Но иностранцы никогда ничего подобного не пробовали! Мы решили исправить ситуацию и накормить туристов, которые приехали в Беларусь, нашими праздничными блюдами. Француз, например, впервые в жизни попробовал мясо по-французски. Говорит, во Франции такое не едят.

Еще больше впечатлений иностранцев от традиционных белорусских новогодних блюд — в нашем видео.

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