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Просто о здоровье: как понять, от чего болит голова

30.12.2017 11:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Головная боль знакома каждому от мала до велика. С помощью специалиста по профилактической медицине Екатерины Степановой Sputnik разбирается в том, как научиться распознавать, о чем сигналит наш организм. Кстати, далеко не всегда боль означает, что надо хвататься за таблетки.  

Просто о здоровье: как понять, от чего болит голова
© Pixabay
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Головная боль — заболевание или симптом?

В 99% случаев — это симптом. Организм пытается сказать нам, что с ним не все в порядке, что нужно что-то поменять — или образ жизни, или отношение к себе.

Официальная медицина классифицирует порядка 200 видов головной боли. Изучить каждый из них в одной статье нам, конечно, не по силам, но разобраться в общих причинах и следствиях все же попробуем.

Чаще всего причиной головной боли могут стать неполадки в одной из систем органов (дыхательной, пищеварительной, выделительной и т. д.). В голове расположено немало различных органов и систем: ухо, горло, нос, частично — дыхательная, лимфатическая системы, проходят черепно-мозговые нервы, вся мимическая мускулатура, зубы, которые, кстати, отлично инервированы. Бессмысленно анализировать головную боль без учета шейного отдела позвоночника — на нем держится голова, шея является в том числе и механизмом, впускающим и выпускающим кровь.

Просто о здоровье: как понять, от чего болит голова
© Pixabay
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Эмоции и гормоны

Все что мы делаем, имеет эмоциональную окраску — в зависимости от нашего восприятия реагирует и наше здоровье.

Стресс способствует выработке гормонов адреналина и кортизола.

Адреналин всегда вызывает спазм сосудов во всем теле, в первую очередь страдают сосуды головного мозга и почек.

Если сосуд в спазме, значит, будет нарушена обменная функция, что вызовет недостаток поступления кислорода, питательных веществ и слабый вывод токсинов и углекислого газа.

Повышение концентрации токсинов и углекислого газа приведет к интоксикации головного мозга и вызовет головную боль, спазм сосудов, в том числе приводит к сужению его просвета и повышению артериального давления (А/Д).

Если кислородное голодание будет длительным, сформированным — это может стать причиной слабости и головокружения, а также гибели клеток головного мозга.

Просто о здоровье: как понять, от чего болит голова
© Pixabay
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Нередко люди, страдающие высоким А/Д, страдают забывчивостью.

Кортизол вызывает спазм мышц во всем теле, но страдать в первую очередь будут мышцы "воротниковой зоны". Это осталось у нас как рудимент от млекопитающих. Хищник всегда хватает жертву за шею, поэтому мы при стрессе или опасности втягиваем голову в плечи.

Когда мышцы спазмированы, все, что они обслуживают, тоже будет зажато, в том числе сосуды и нервы. Нарушение инервации и обмена веществ вызывает головную боль, ведь сосуды к голове идут через шею. Нужно снять спазм и вывести токсины.

Всегда выручают 2-3 стакана горячей слабощелочной воды (рН крови организма слабощелочной), которую нужно пить небольшими глотками. Это улучшает всасывание.

Виновата еда
Просто о здоровье: как понять, от чего болит голова
© Pixabay
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Как ни странно, но то, что мы едим и пьем, тоже может провоцировать головную боль. Так как на 80% еда имеет кислую реакцию (закисляет организм), изменяется рН среды нашего организма, в частности крови (в нормальном состоянии рН крови 7,43 слабощелочной), кровь доходит до каждой клеточки нашего организма и до клеток головного мозга тоже!

Самый простой пример — после сытного обеда всегда хочется расслабиться и подремать. Это реакция закисления.

Нередко еда может быть источником интоксикации, если содержит много химических добавок. Интоксикация также вызывает закисление организма и головную боль. Здесь тоже проблему отлично помогут решить 2-3 стакана горячей (38-40 градусов) лучше слабощелочной или просто воды.

О том, как важно соблюдать водно-питьевой баланс организма читайте на Sputnik (здесь ссылка на старую статью).

Вирусы и паразиты

Причиной головных болей могут стать непрошенные гости — вирусы и паразиты, желательно проверяться на их наличие два раза в год.

Просто о здоровье: как понять, от чего болит голова
© Pixabay
Просто о здоровье: кислотно-щелочное равновесие – не дай себе закиснуть

В центральной нервной системе может поселиться цитомегаловирус, который провоцирует немало заболеваний, в том числе и витилиго.

Токсоплазма (кошачий паразит) и вся вирусная группа (аденовирус, риновирус, гриппа) также размножаются на мозговых нейронах.

Например — когда ваш ограничим атакует вирус гриппа, один из симптомов — сильная головная боль. Это реакция на интоксикацию и обезвоживание.

Как ни банально, но все салицилаты и нестероидные противовоспалительные препараты (колдрекс, парацетамол…), если их длительно применять, также вызывают головную боль, которую потом сложно купировать.

Травмы и глаза

Причиной хронических головных болей могут быть и строение костей черепа, шейного отдела позвоночника и особенности сосудов, которые нередко предаются по наследству.

Просто о здоровье: как понять, от чего болит голова
© Pixabay
Просто о здоровье: самые важные вопросы о здоровье глаз

Стойкие головные боли могут вызывать полученные в прошлом травмы и сотрясения мозга, которые приводят к деформации костей черепа и сдавлению мозга.

Некоторые причины головных болей сложно сразу заподозрить. Например, голова может постоянно болеть от того, что у вас неправильно подобраны очки, или они вам нужны, а вы их не носите — постоянно напрягаются мышцы глаза и зрительный нерв.

Чаще улыбайтесь, это защищает от стрессов, пейте хорошую чистую воду, наслаждайтесь прогулками, хорошей едой и общением, ну и, как говорится, берегите голову — она всегда пригодится!

 
 
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Головная боль - чаще всего симптом какого-то неблагополучия в нашем организме - и если мы научимся понимать, чем она вызвана, сможем понять, как от нее избавиться.

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