Нужны детская площадка и парковка. Могилевчане протестуют против строительства магазина

Жители домов № 64, 64А, 66 по проспекту Димитрова в Могилеве собрали 259 подписей против строительства в их дворе нового торгового объекта ООО «Санта ритейл». Вместо него, считают могилевчане, лучше построить детскую площадку и автопарковку, пишет БелаПАН .





Горисполком объявил о проведении общественного обсуждения архитектурно-планировочной концепции торгового объекта в начале декабря. По проекту, на свободной от застройки территории брестская «Санта Ритейл» готова построить магазин площадью 800 кв. м и провести благоустройство прилегающей территории.

В середине декабря местные жители начали сбор подписей против уплотнения застройки путем строительства нового магазина. Они считают, что на этом месте лучше обустроить детскую площадку и сделать автопарковку, так как многие родителя привозят своих детей в близлежащие учебные заведения. Например, в СШ № 39.

Как сообщила БелаПАН общественная активистка Светлана Сюркина, сбор подписей закончен. 29 декабря она отдала их и обращение с требованием провести общественные слушания в Могилевский горисполком. Подписанты просят обсудить целесообразность строительства магазина в СШ № 39.

По словам Сюркиной, многие из подписантов все-таки не верят в то, что удастся не допустить строительство магазина, хотя их и без того достаточно в микрорайоне — 13 только крупных.

Срок общественного обсуждения закачивается 10 января. Все детали обсуждения можно узнать тут или позвонить по телефонам: (8 0222) 42−26−32, 42−31−64.



