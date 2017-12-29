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Нужны детская площадка и парковка. Могилевчане протестуют против строительства магазина
30.12.2017 13:40 — Новости Общества | Tut.by
Жители домов № 64, 64А, 66 по проспекту Димитрова в Могилеве собрали 259 подписей против строительства в их дворе нового торгового объекта ООО «Санта ритейл». Вместо него, считают могилевчане, лучше построить детскую площадку и автопарковку, пишет
Горисполком
В середине декабря местные жители начали сбор подписей против уплотнения застройки путем строительства нового магазина. Они считают, что на этом месте лучше обустроить детскую площадку и сделать автопарковку, так как многие родителя привозят своих детей в близлежащие учебные заведения. Например, в СШ № 39.
Как сообщила БелаПАН общественная активистка Светлана Сюркина, сбор подписей закончен. 29 декабря она отдала их и обращение с требованием провести общественные слушания в Могилевский горисполком. Подписанты просят обсудить целесообразность строительства магазина в СШ № 39.
По словам Сюркиной, многие из подписантов все-таки не верят в то, что удастся не допустить строительство магазина, хотя их и без того достаточно в микрорайоне — 13 только крупных.
Срок общественного обсуждения закачивается 10 января. Все детали обсуждения можно
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Брестский ритейлер "Санта ритейл" намерен построить торговый объект площадью 800 "квадратов" на проспекте Димитрова.
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