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В магазинах в центре Бобруйска запретили продавать алкоголь из-за праздничных гуляний на площади
30.12.2017 14:28 — Новости Общества | Tut.by
В Бобруйске, в магазинах, которые расположены в центре города, запретили продавать алкоголь из-за новогодних гуляний на площади, сообщила читательница TUT.BY.
Алкогольные напитки и пиво в магазинах в центре Бобруйска запретили продавать 30 декабря с 10.00 до 20.00 по письму УВД Бобруйского горисполкома «по проведению Новогодних мероприятий на площади Ленина».
— И такая ситуация во всех магазинах в округе, — говорит читательница.
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В Бобруйске, в магазинах, которые расположены в центре города, запретили продавать алкоголь из-за новогодних гуляний на площади, сообщила читательница TUT.BY.
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