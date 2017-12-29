В магазинах в центре Бобруйска запретили продавать алкоголь из-за праздничных гуляний на площади

В Бобруйске, в магазинах, которые расположены в центре города, запретили продавать алкоголь из-за новогодних гуляний на площади, сообщила читательница TUT.BY.

Алкогольные напитки и пиво в магазинах в центре Бобруйска запретили продавать 30 декабря с 10.00 до 20.00 по письму УВД Бобруйского горисполкома «по проведению Новогодних мероприятий на площади Ленина».





— И такая ситуация во всех магазинах в округе, — говорит читательница.

Как сообщает сайт Бобруйского горисполкома , праздничные мероприятия на площади Ленина пройдут также 1,2,6,7, 13 и 14 января.