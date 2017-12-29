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Преподаватели БГУ будут учить китайцев русскому языку

30.12.2017 14:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 дек — Sputnik. Информационно образовательный центр открыл БГУ и Китае, китайских граждан будут готовить к поступлению в высшие учебные заведения Беларуси.

Преподаватели БГУ будут учить китайцев русскому языку
© Sputnik / Виктор Толочко
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Таким образом планируется упростить доступ китайских студентов к информации о белорусском образовании, на базе центра будут проходить совместные мероприятия.

Один из предметов, который будет преподаваться в Центре — русский язык как иностранный. Ответственность за координацию дистанционного обучения русскому ляжет на факультет доуниверситетского образования БГУ.

Русский язык в Китае учат многие, поэтому в стране существует ряд программ обмена студентами и преподавателями с Беларусью.

БГУ сотрудничает с Хэнаньским университетом, программа предполагает не только студенческий обмен, но и возможность для преподавателей вести курсы в Китае. Такую практику ввели с целью упростить начальный этап обучения в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Информационно-образовательный центр БГУ в Пекине будет функционировать на базе Белорусско-китайского центра дружбы и сотрудничества.

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