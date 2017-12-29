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Детям умершей в Хургаде гродненки устроили новогодний праздник и подарили игрушки

30.12.2017 15:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Маленькие Катя и Матвей, приемные дети умершей в Хургаде Ольги Чернецкой, вернулись в Гродно в начале декабря. И уже через несколько дней детям нашли новую семью. Новой приемной мамой стала гродненка Татьяна Никитина. Вместе с мужем они сейчас воспитывают семерых детей. Трое — своих, а четверо, включая Катю и Матвея, — приемные.


Напомним, год назад гродненка Ольга Чернецкая с двумя приемными детьми уехала на постоянное место жительства в Хургаду. Там женщина купила три квартиры, а два месяца назад вышла замуж — вернее, заключила орфи-контракт (договор о временном браке. — Прим. TUT.BY) с египтянином Ахмедом. 18 ноября женщина умерла. Двое детей остались в Египте, первое время они находились с орфи-мужем женщины.

Возвращением детей в Беларусь сразу же стали заниматься главное консульское управление МИД совместно с белорусскими органами опеки. Трудности были в том, что у детей есть приемный отец (бывший муж Ольги Чернецкой), который проживает в Гродно, но он по ряду причин не мог вылететь в Египет.


Дети с новой мамой. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Детей из Хургады забрали органы опеки. Еще несколько дней Матвей и Катя провели в детской больнице, а потом переехали в новую семью, где очень быстро освоились.

Татьяна Никитина говорит, что на первых порах дети стеснялись и даже не улыбались, но потом привыкли к шумной и дружной семье и очень быстро прошли период адаптации.

Оказалось, что у детей из-за того, что они жили в совершенно другом климате, практически нет одежды для нашей погоды. Поэтому торговый центр OldCity совместно с редакцией газеты «Рэспубліка» решил помочь ребятам.

Перед Новым годом Катю и Матвея привезли в торговый центр, где их уже ждали в нескольких магазинах и в детском развлекательном центре. Дети сначала стеснялись, примерять куртки и обувь не хотели, прятались за маму. Потом, конечно, начали улыбаться. Особенно тогда, когда пришла пора выбирать себе в подарок игрушки. В итоге Кате подарили куклу, а Матвею — робота.







 — За судьбой брата с сестрой, во второй раз оставшихся без родителей и к тому же за тысячи километров от дома, в Египте, следили не только в Гродно, но во всей Беларуси. Хорошо, что все закончилось благополучно. И это не про то, как тяжело и сложно было, а про Новогоднее чудо. И еще про исполнение желаний, когда взрослые стали Дедами Морозами и Снегурочками, — рассказал TUT.BY маркетолог торгового центра OldCity Сергей Иванов.

 
Теги: Гродно
 
 
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Маленькие Катя и Матвей, приемные дети умершей в Хургаде Ольги Чернецкой, вернулись в Гродно в начале декабря. И уже через несколько недель детям нашли новую семью....

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