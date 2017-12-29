Что почитать на длинные выходные. Лучшие материалы спецкорров TUT.BY 2017-го года

Благодаря новогодним праздникам у нас больше выходных, а значит, больше времени, которое можно провести с пользой. Например, в свое удовольствие прочесть лучшие материалы спецкоров TUT.BY, вышедшие в 2017-м году. Это репортажи, интервью, спецпроекты, человеческие истории, которые заставляют нас грустить вместе с их героями, или, наоборот, находить позитив в жизни.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вот здесь — наш спецпроект «1937. Открытый архив» (+ поиск по фамилиям среди расстрелянных в Минске и жертв репрессий в СССР). Он посвящен жертвам советских политических репрессий. Прошло 80 лет, но архивы до сих пор остаются закрытыми. Неизвестно, где похоронены расстрелянные, мы мало знаем о судьбе тех, кто побывал в лагерях. Поэтому журналисты собрали и рассказали истории, о которых больше нельзя молчать.



Автор рисунков: Марк Житницкий. Выполнены в конце 1970-х

Например, здесь можно найти карты современного Минска с адресами минчан, которых расстреляли в 30-е годы. А это удивительная история о том, как и почему семья 100 лет прятала одну фотографию. Здесь репрессированный художник из Минска в картинках описал тюрьму, суд и лагеря.

А это еще один спецпроект, над которым работала большая команда журналистов, фотографов, видеографов и дизайнеров. И посвящен он Минску. В этом году наша любимая столица Минск празднует 950-летие">отметила 950-летие. И мы сделали один день из жизни Минска , расписанный по минутам. Это история о том, как город просыпается и засыпает, как он меняется на протяжении столетий и как меняемся вместе с ним мы. Это Минск такой, каким мы его знаем.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Например, из этого репортажа можно понять, почему люди из глубинки каждый день ездят на работу в Минск. И конечно, многих волнует вопрос, как живут в легендарных «Воротах Минска» , которыми всех приезжих встречает город в районе вокзала. У художника Григория Нестерова, например, в одной из мансард там мастерская, и он приходит сюда по утрам, чтобы поработать над картинами.

В 2017 году на портале вышло много полезные материалов в цикле «Доктора» . О том, как сохранить здоровье, нам рассказали гинеколог, уролог, невролог, детский инфекционист, нарколог, ортопед, ЛОР, психотерапевт, пластический хирург, главврач поликлиники, детский аллерголог, стоматолог, нейрохирург, кардиолог и кардиохирург.



Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

Отдельная тема — рак в Беларуси. В этом интервью онколог рассказал, как и чем в стране лечат рак, существует ли нехватка специалистов. Здесь врач объясняет, как находят онкологические заболевания, что есть, чтобы не заболеть, и какие анализы сдавать 30-летним. Тут мы собрали ответы на самые актуальные вопросы, связанные с онкологическими заболеваниями и выяснили, почему все-таки люди так часто болеют раком, а в этом интервью подробно расспросили о раке кожи и его причинах.

В выходные рекомендуем еще раз прочитать о фантастической истории. 38 лет назад в Минске разбился самолет АН-24, следовавший рейсом № 7502 Таллин — Минск — Днепропетровск. Тот день стал последним для 12 человек, которые находились на борту, выжила только 3-летняя Вика. Не поверите, но Вика в эксклюзивном интервью рассказала, как сложилась ее жизнь, c чем не смог смириться отец и как девочка нашла себе новую маму.



Фото из архива Белорусской железной дороги

И еще один материал-летопись про самое крупное и трагическое ЧП в истории Белорусской железной дороги: когда в 1977 году пассажирский поезд врезался в электричку, стоящую на платформе. Погибло 22 человека, 82 были ранены. А вот здесь история семьи , потерявшей в крушении этих поездов сразу двух сыновей.

В уходящем году у нас было много позитивных материалов, которые вселяют веру в лучшее. Читаешь их и начинаешь улыбаться. Вот здесь история Жени, ставшего первым ребенком с донорской печенью.



Евгений Смирнов стал первым ребенком в Беларуси с донорской печенью. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

А это материал о том, как сестра нашла брата в интернате спустя 24 года. И мы, пожалуй, нашли самого позитивного председателя колхоза в стране — 24-летнего парня, который провел уборочную. Оказалось, что при молодом руководителе надои в колхозе выросли в три раза.

Мы писали про любовь, самую что ни на есть настоящую. Почитайте историю о том, как сестры-близняшки влюбились в братьев-близнецов.



Лена, Леша, Катя, Саша (слева направо). Фото: Евгений Ерчак.

Еще в этом году в Беларусь приезжал российский писатель-сатирик, публицист, журналист и правозащитник Виктор Шендерович. Мы расспросили у него про белорусские корни, Лукашенко, Путина, а еще о том, каких политиков он бы изображал в «Куклах», если бы знаменитая передача шла сейчас. Интервью с умным человеком в свободные выходные можно почитать здесь .



Алексей Кулик, 27 лет, и Сергей Андросенко, 28 лет, — пара. Четыре года назад уехали в Швецию. Фото: Наталья Костюкевич, TUT.BY

Еще одна интересная история про геев, которые уехали из Беларуси и получили политическое убежище в Швеции. Ребята рассказали о переезде, трудностях эмиграции и новой жизни.

И напоследок, еще одна история современного Ломоносова: наш репортаж о том, как студент из глубинки едет в Минск за знаниями.

Приятного прочтения и хороших выходных!