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Трамп заявил, что "мир наблюдает за протестами в Иране"
30.12.2017 15:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек — Sputnik. Демонстрации в Иране начались в городе Мешхед в четверг и к пятнице распространились по всей стране. Протесты затронули и столицу Тегеран.
© REUTERS/ Jonathan Ernst
Демонстранты выступают против роста цен на еду и бензин. Иранские медиа уже сообщили о задержаниях. Протесты называют самым масштабным публичным выражением недовольства с 2009 года.
Иран занимает 120-ую строчку в рейтинге уровня условий ведения бизнеса. Уровень безработицы среди молодежи крайне высок.
Администрация Белого дома заявила, что правительство должно уважать права своих граждан, в том числе на открытое выражение мнения.
"Поступает много сообщений о мирных протестах иранцев, сытых по горло коррупционным режимом и разбазариванием национальных богатств в поддержку терроризма. Иранское правительство должно уважать своих людей и их права, включая право на самовыражение. Мир наблюдает", — говорится в сообщении пресс-секретаря Белого Дома Сары Сандерс.
Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге практически продублировал слова Сары Сандерс о ситуации в ближневосточной стране.
Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт отметила, что иранские лидеры превратили "страну с богатой историей и культурой" в экономически отсталое государство, которое экспортирует главным образом "насилие, убийство и хаос".
Отношения с Тегераном у администрации Трампа натянутые, Белый дом негативно оценивает участие Ирана в конфликтах в Йемене и Сирии.
Действующий президент страны Хасан Рухани полагают, что за антиправительственными митингами стоят зарубежные дотации. Некоторых протестующих уже задержали за участие в "несанкционированной демонстрации", организаторы акции не подавали заявление с просьбой о ее проведении.
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Белый дом призвал государство уважать права протестующих на улицах иранцев.
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