МИНСК, 30 дек — Sputnik. Демонстрации в Иране начались в городе Мешхед в четверг и к пятнице распространились по всей стране. Протесты затронули и столицу Тегеран.

Демонстранты выступают против роста цен на еду и бензин. Иранские медиа уже сообщили о задержаниях. Протесты называют самым масштабным публичным выражением недовольства с 2009 года.

Иран занимает 120-ую строчку в рейтинге уровня условий ведения бизнеса. Уровень безработицы среди молодежи крайне высок.

Администрация Белого дома заявила, что правительство должно уважать права своих граждан, в том числе на открытое выражение мнения.

"Поступает много сообщений о мирных протестах иранцев, сытых по горло коррупционным режимом и разбазариванием национальных богатств в поддержку терроризма. Иранское правительство должно уважать своих людей и их права, включая право на самовыражение. Мир наблюдает", — говорится в сообщении пресс-секретаря Белого Дома Сары Сандерс.

Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге практически продублировал слова Сары Сандерс о ситуации в ближневосточной стране.

Many reports of peaceful protests by Iranian citizens fed up with regime’s corruption & its squandering of the nation’s wealth to fund terrorism abroad. Iranian govt should respect their people’s rights, including right to express themselves. The world is watching! #IranProtests — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 декабря 2017 г.

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт отметила, что иранские лидеры превратили "страну с богатой историей и культурой" в экономически отсталое государство, которое экспортирует главным образом "насилие, убийство и хаос".

Отношения с Тегераном у администрации Трампа натянутые, Белый дом негативно оценивает участие Ирана в конфликтах в Йемене и Сирии.

Действующий президент страны Хасан Рухани полагают, что за антиправительственными митингами стоят зарубежные дотации. Некоторых протестующих уже задержали за участие в "несанкционированной демонстрации", организаторы акции не подавали заявление с просьбой о ее проведении.