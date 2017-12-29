31 декабря и 7 января минские магазины будут открыты по режиму рабочего дня

31 декабря и 7 января продовольственные и непродовольственные магазины Минска будут работать по режиму рабочего дня, сообщает главное управление продовольственного рынка Мингорисполкома.

Крупные продовольственные магазины (супер- и гипермаркеты) с 15 декабря завершают работу не раньше 22.00 (в прошлые годы так работали только универсамы). Этот режим сохранится по 7 января.

В новогоднюю ночь до 4 часов утра будет работать ярмарка «Калядны кiрмаш» на площадке у Дворца спорта. В продаже — новогодние подарки, сувениры, сладости, горячий шоколад, глинтвейн, чай, свежая выпечка, шашлык, блинчики и другое.

1 января продовольственные магазины будут работать с 10 до 18 часов, у непродовольственных магазинов этот день — выходной.

Столичные рынки 30 и 31 декабря будут работать в режиме рабочего дня. 1 января — выходной для всех рынков города. 2 января не будут работать рынки «Тутэйшы» (Партизанский пр., 99), «Серебрянка» (ул. Плеханова, 89), «Московский» (пр. Газеты «Звязда», 16), «Малиновка» и Maxsimus (ул. Есенина, 76), остальные возобновят работу в обычном режиме.

7 января будут закрыты рынки «Тутэйшы», «Велозаводской» (пер. Рабочий, 5) и «Московский».

Рынки «Комаровский» и «Ждановичи» со 2 по 7 января работают по графику рабочего дня.