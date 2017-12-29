Карпенко рассказал, как усилят индивидуальную коррекционную работу с трудными подростками

В Беларуси усилят индивидуальную коррекционную работу с трудными подростками, сообщил журналистам министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Касательно социально-психологических служб в целом в системе образования, здесь произошло серьезное изменение, отметил Игорь Карпенко. Принято постановление, которое вносит изменения в положение о социально-педагогическом центре.

"В каждой школе есть психолог, социальный педагог. Но, согласитесь, в силу массовости иногда не хватает времени на индивидуальную коррекционную работу. Мы считаем, что надо акцент сместить: от той работы, которая массово проводится в школе, уйти на индивидуально-коррекционную в эти социально-педагогические центры, усилив кадры, реабилитационную социально-психологическую программу", - считает министр. При этом психологи из школ не исчезнут, уточнил он.

В Минске на базе социально-педагогического центра с приютом Первомайского района проводился эксперимент по созданию реабилитационной базы для подростков, которые соприкоснулись с наркотиками. Опыт показал, что родители охотнее идут на контакт с этой службой, нежели с психологом, соцпедагогом или классным руководителем в школе.

"В этих центрах можно будет проводить полноценную индивидуальную коррекционную работу с такими единичными подростками, которые не вписываются в массовый образовательный процесс в школе", - отметил министр. Это так называемая ранняя диагностика, коррекция, профилактика, которая позволяет избежать того, чтобы подростки в дальнейшем попадали в спецучилища и колонии.

Более того, в штате таких центров должен появиться юрист. Сегодня органам опеки приходится защищать интересы детей и подростков в судах. В основном это делают педагоги, которые не имеют юридического образования. Такие социально-педагогические центры, которые есть в каждом районном центре, могут оказывать помощь конкретным учреждениям образования в тех вопросах, которые порой решаются в суде.

Что касается социально-психологических служб в специальных профессионально-технических училищах закрытого типа, здесь также произошли определенные изменения.

"Мной подписан приказ о создании республиканской социально-психологической службы экстренной помощи, которая в любое время может выехать в такое учреждение, провести встречу с подростками, необходимую диагностику, консультирование как самих подростков, так и педсостава, который здесь работает", - сказал Игорь Карпенко.

В состав республиканской службы входят опытные психологи из Республиканского института высшей школы, Республиканского института профессионального образования, БГПУ имени М.Танка. Эти специалисты не понаслышке знают, что такое девиантное поведение подростков, владеют соответствующим инструментарием коррекционной работы. Служба уже начала функционировать, специалисты выезжали, в частности, в Могилев, общались с педагогами и учащимися.

Игорь Карпенко обратил внимание, что при работе с такими подростками нужно учитывать индивидуальные особенности каждого, то, какие правонарушения были совершены.

"Если мы вырвем их из этой среды, погрузим в социально значимую деятельность, научим азам какой-то профессии, направим на путь истинный, в этом есть смысл, чтобы ребенок не был потерян в будущем для общества и государства", - отметил министр.