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К 1 сентября 2019 года Минобр обновит почти всю линейку учебников

30.12.2017 18:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 дек — Sputnik. Линейку учебников для общего среднего образования в Беларуси обновят до 1 сентября 2019 года, цитирует БелТА министра образования Игоря Карпенко.

К 1 сентября 2019 года Минобр обновит почти всю линейку учебников
© Sputnik/ Артем Креминский
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"Мы в прошлом году, в 2017-м активно работали — и до 1 сентября 2019 года обновим всю линейку учебников для общего среднего образования", — заверил Карпенко.

Он отметил, что 2017 год стал знаковым для системы белорусского образования. В Республиканском педагогическом совете принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, в ходе совета был скорректирован проект новой редакции Кодекса об образовании.

"Мы впервые выставили его для всеобщего обсуждения. Был создан общественный совет по вопросам образования. Я думаю, что в ближайшее время проект будет внесен в правительство, а правительством — непосредственно в Палату представителей для его рассмотрения", — отметил министр.

 
Теги: Минск
 
 
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В линейке для общего среднего образования в Беларуси порядка 250 учебников.

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