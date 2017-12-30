К 1 сентября 2019 года Минобр обновит почти всю линейку учебников

МИНСК, 30 дек — Sputnik. Линейку учебников для общего среднего образования в Беларуси обновят до 1 сентября 2019 года, цитирует БелТА министра образования Игоря Карпенко.

"Мы в прошлом году, в 2017-м активно работали — и до 1 сентября 2019 года обновим всю линейку учебников для общего среднего образования", — заверил Карпенко.

Он отметил, что 2017 год стал знаковым для системы белорусского образования. В Республиканском педагогическом совете принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, в ходе совета был скорректирован проект новой редакции Кодекса об образовании.

"Мы впервые выставили его для всеобщего обсуждения. Был создан общественный совет по вопросам образования. Я думаю, что в ближайшее время проект будет внесен в правительство, а правительством — непосредственно в Палату представителей для его рассмотрения", — отметил министр.