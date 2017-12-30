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Вечером в пункте пропуска "Бобровники" перекроют въезд для грузовиков

30.12.2017 18:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 дек — Sputnik. Сегодня с 18.00 будет прекращен пропуск грузовых транспортных средств на польскую территорию после оформления в пункте пропуска "Бобровники", предупреждает ГПК логистов и перевозчиков.

Вечером в пункте пропуска "Бобровники" перекроют въезд для грузовиков
© Sputnik/ Дмитрий Босак
ГПК: больше 360 машин ждут въезда в Польшу

"Ближайшие пункты пропуска для грузового транспорта на польском направлении — "Козловичи" и "Брузги", — напомнили в ГПК и порекомендовали учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Пока неясно, когда возобновится движение в пункте пропуска "Бобровники". В ГПК посоветовали следить за обновлением информации. Грузовых машин на въезд на польскую территорию сегодня по данным ведомства не было.

Очереди на границе Беларуси образовались из легковых автомобилей — традиционно белорусы пытаются использовать новогодние и рождественские выходные для поездки в ближнее зарубежье.

 
Теги: Минск
 
 
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Ближайшие пункты пропуска для грузового транспорта на польском направлении - "Козловичи" и "Брузги".

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