Сотрудник ОМОНа спас мужчину, который собирался спрыгнуть с осветительной вышки

30 декабря сотрудники ОМОНа на железнодорожном вокзале Минска спасли мужчину, который забрался на осветительную вышку и собирался спрыгнуть, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники ОМОН на железнодорожном вокзале Минска заметили на осветительной вышке мужчину, который намеревался спрыгнуть. К месту вызвали подмогу, МЧС, медиков.

«Увидев их, мужчина занервничал и несколько раз перешагивал ограждение с намерением спрыгнуть. В переговоры он не вступал, на вопросы не отвечал, пояснил лишь, что оказался здесь из-за конфликта со своей девушкой, с которой прибыл утром из Светлогорска. Общаться с кем-бы то ни было он отказывался, лишь требовал, чтобы его оставили в покое», — рассказали в столичной милиции.

Под вышкой — рельсы, по которым регулярно проезжали поезда, вокруг вышки — высоковольтные провода.



Фото: guvd.gov.by

Наладить контакт с мужчиной и подняться на вышку смог переодевшийся в форму работника железной дороги заместитель командира ОМОН ГУВД Мингорисполкома подполковник милиции Алексей Тарасов.

Правоохранители отмечают: по речи и поведению мужчины стало понятно, что, возможно, незадолго до своего поступка он употреблял наркотики.

Сотруднику ОМОНа удалось убедить мужчину спуститься на землю, где его задержали.

Видео: ГУВД Мингоисполкома

Мужчину доставили в дежурную часть УВД на железнодорожном транспорте. Он дает пояснения своему поступку. По данному факту проводится проверка.