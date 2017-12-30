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В Витебске волонтеры ищут гитару для инвалида из дома-интерната
30.12.2017 19:42 — Новости Общества | Tut.by
Безногий диджей Андрей Сарма живет в Вороновском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Мужчина не унывает и продолжает заниматься творчеством, но у него сломан инструмент. Волонтеры решили ему помочь в поиске новой гитары.
Волонтер клуба ЮНЕСКО «Прайд» Елена Кутовская рассказала, что Андрей попал в дом-интернат около двух лет назад. До этого он жил и работал диджеем в деревне Добромысли Лиозненского района — помогал директору местного клуба, вел дискотеки, записывал и исполнял авторские песни.
Андрей Сарма — неоднократный лауреат различных творческих состязаний, выступал он и в специальном конкурсе на «Славянском базаре».
— Для более чем 130 обитателей Вороновского дома-интерната появление у них Андрея стало настоящим событием, так как они любят слушать музыку, — говорит Елена.
Волонтеры познакомились с диджеем, когда
Гитара Андрея треснула посередине, как будто от удара кулаком. Но мужчина не делится, откуда у инструмента такие повреждения: наверное, это слишком болезненные воспоминания.
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Безногий диджей Андрей Сарма живет в Вороновском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Мужчина не унывает и продолжает заниматься творчеством, но у него...
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