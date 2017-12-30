В Витебске волонтеры ищут гитару для инвалида из дома-интерната

Безногий диджей Андрей Сарма живет в Вороновском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Мужчина не унывает и продолжает заниматься творчеством, но у него сломан инструмент. Волонтеры решили ему помочь в поиске новой гитары.



Андрей Сарма с волонтерами. Фото: 21vitebsk.schools.by

Волонтер клуба ЮНЕСКО «Прайд» Елена Кутовская рассказала, что Андрей попал в дом-интернат около двух лет назад. До этого он жил и работал диджеем в деревне Добромысли Лиозненского района — помогал директору местного клуба, вел дискотеки, записывал и исполнял авторские песни.

Андрей Сарма — неоднократный лауреат различных творческих состязаний, выступал он и в специальном конкурсе на «Славянском базаре».

— Для более чем 130 обитателей Вороновского дома-интерната появление у них Андрея стало настоящим событием, так как они любят слушать музыку, — говорит Елена.

Волонтеры познакомились с диджеем, когда привезли в интернат рождественские подарки.

Гитара Андрея треснула посередине, как будто от удара кулаком. Но мужчина не делится, откуда у инструмента такие повреждения: наверное, это слишком болезненные воспоминания.

Волонтеры решили помочь жителям дома-интерната и найти гитару для их диджея. Они обращаются за помощью к жителям Витебска: возможно, у кого-то из вас есть инструмент, ненужный вам, но в хорошем состоянии. Телефон для связи: +375 29 814−80−18 (Елена).