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Министерство информации вынесло предупреждения четырем изданиям

30.12.2017 20:24 — Новости Общества | Tut.by  
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29 декабря Министерство информации вынесло письменные предупреждения четырем редакциям печатных средств массовой информации, сообщили на сайте ведомства.

Три издания получили предупреждения за непроставление знака возрастной категории. Это журналы «Большой», «ICON», «Fashion collection».

«В отношении юридических лиц, на которые возложены функции редакций журналов: „Большой“ (общество с ограниченной ответственностью „Идея Консалт“); „ICON“ (общество с ограниченной ответственностью „АРГЕР“); „Fashion collection“ (общество с ограниченной ответственностью „Эффективное продвижение“) — за непроставление знака возрастной категории (статья 17 Закона о СМИ)», — сказано в сообщении.

Еще одно предупреждение овынесли в отношении юридического лица, на которое возложены функции редакции газеты «Агробизнес» (издательское частное унитарное предприятие «Людовик») — за несоблюдение требований законодательства о выходных данных печатных средств массовой информации (статья 22 Закона о СМИ).

 
 
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Три издания получили предупреждения за не проставленные знаки возрастной категории.

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