Министр рассказал, когда обновят все школьные учебники в Беларуси

Все учебники для общего среднего образования в Беларуси обновят до 1 сентября 2019 года, сообщил журналистам министр образования Игорь Карпенко, передает БЕЛТА.



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«Мы в соответствии с концептуальными подходами пересмотрели учебные планы и программы и об этом доложили на педагогическом совете. Не успели пока обновить всю линейку учебников. У нас их около 250. Мы в прошлом году, в 2017-м активно работали — и до 1 сентября 2019 года обновим всю линейку учебников для общего среднего образования», — сказал Игорь Карпенко.

Уходящий год был достаточно знаковым для системы образования, добавил министр. Был проведен Республиканский педагогический совет , в котором принял участие президент Беларуси Александр Лукашенко. В ходе этого мероприятия были приняты концептуальные подходы к развитию системы образования в соответствии с реалиями современного мира и вызовами, которые диктует современное общество.

Согласно этим подходам корректируется проект новой редакции Кодекса об образовании. «Еще до момента внесения в правительство и парламент мы впервые выставили его для всеобщего обсуждения. Был создан общественный совет по вопросам образования, который также обсуждал и концептуальные подходы, и принимал активное участие в обсуждении вопросов, связанных с корректировкой проекта Кодекса об образовании. Я думаю, что в ближайшее время проект будет внесен в правительство, а правительством — непосредственно в Палату представителей для его рассмотрения», — отметил министр.

Работу по материальному оснащению учреждений образования активизируют

В Беларуси с 2018 года активизируют работу по материальному оснащению учреждений образования, сообщил Карпенко.

«Мы постарались в этом году и с правительством, и с депутатами, с Минфином отработать вопросы таким образом, чтобы следующий год сделал определенный задел в плане поддержки материально-технической базы учреждений образования. Например, мы начнем совместно с „Горизонтом“ реализовывать программу оснащения общих средних школ мультибордами», — сказал Игорь Карпенко. Речь идет не просто об использовании техники, это и подготовка соответствующих образовательных программ, которые могут использоваться в учебно-воспитательном процессе в конкретном учреждении образования при помощи этих техсредств.

Более того, со следующего года начнется реализация программы оснащения ресурсных центров. В госпрограмму «Образование и молодежная политика» внесена корректировка касательно создания ресурсных центров, укрепления материально-технической базы. «В целом мы сделали определенный задел в совершенствовании материально-технической базы системы образования», — отметил министр.

По словам Игоря Карпенко, сегодня в стране идет процесс укрепления системы подготовки квалифицированных специалистов вокруг движения WorldSkills. Благодаря этому предприятия повернулись к данной теме лицом и стали более активно сотрудничать с учреждениями образования в плане корректировки программ, направленных на практикоориентированность подготовки тех или иных кадров. Ведущую роль в подготовке таких кадров должны сыграть ресурсные центры.

«В следующем году мы проведем национальный конкурс профессионального мастерства. Это не просто освоение каких-то современных технологий, которые в мире применяются по тем или иным специальностям и направлениям экономической деятельности, но и приобретение новых навыков, которые могут способствовать повышению производительности труда», — добавил министр.