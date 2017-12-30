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Яркий, праздничный, дождливый. Как выглядит Гродно перед Новым годом

30.12.2017 23:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Гродно в ожидании Нового года. И пусть погода совсем не зимняя, в городе все-таки чувствуется праздничная атмосфера. О том, как выглядит областной центр в последние дни 2017 года — в фоторепортаже TUT.BY.











 
Теги: Гродно
 
 
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Гродно в ожидании Нового года. И пусть погода совсем не зимняя, в городе все-таки чувствуется праздничная атмосфера. О том, как выглядит областной центр в последние...

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