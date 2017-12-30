Футбольный турнир для детских городских команд организовали гродненская федерация футбола и городская инициатива «Гародня». Всего в соревнованиях приняло участие более 140 детей. Это 8 мальчуковых команд и 3 — девичьи.





— Я фанат футбола. Болею за «Реал Мадрид», посещаю все матчи гродненского «Немана». Когда-то мы с коллегами решили, что надо развивать в городе и детский футбол. Раньше подобные турниры организовывал мой друг, но он уехал за границу и я перенял эстафету. Мы долго готовились к этому турниру и постарались сделать для детей настоящий праздник, — говорит один из организаторов турнира Анатолий Мышкевич, — мы нашли деньги на призы всем детям, участвующим в соревнованиях. Такие турниры мы хотим сделать традиционными, чтобы и дальше развивать футбольное движение в городе. Это в первую очередь спортивный праздник, а уже во вторую — соревнования.















Подобные детские турниры планируют проводить в Гродно перед Новым годом и в перед Днем защиты детей.