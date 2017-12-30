Мининформ вынес предупреждения четырем изданиям

МИНСК, 30 дек — Sputnik. Министерством информации Беларуси было вынесено четыре письменных предупреждения редакциям печатных средств массовой информации, сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства.

Предупреждения вынесены трем журналам:

"Большой"

"ICON"

"Fashion collection"

"Предупреждения вынесены в отношении юридических лиц, на которые возложены функции редакций журналов за непроставление знака возрастной категории (статья 17 Закона о СМИ)", — пояснили в пресс-службе.

Также Мининформ вынес предупреждение в отношении юридического лица, на которое возложены функции редакции газеты "Агробизнес" (издательское частное унитарное предприятие "Людовик"). Эта мера связана с несоблюдением требований о выходных данных печатных СМИ (статья 22 Закона о СМИ).