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Мининформ вынес предупреждения четырем изданиям

30.12.2017 20:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 дек — Sputnik. Министерством информации Беларуси было вынесено четыре письменных предупреждения редакциям печатных средств массовой информации, сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства.

Предупреждения вынесены трем журналам:

  • "Большой"
  • "ICON"
  • "Fashion collection"

"Предупреждения вынесены в отношении юридических лиц, на которые возложены функции редакций журналов за непроставление знака возрастной категории (статья 17 Закона о СМИ)", — пояснили в пресс-службе.

Также Мининформ вынес предупреждение в отношении юридического лица, на которое возложены функции редакции газеты "Агробизнес" (издательское частное унитарное предприятие "Людовик"). Эта мера связана с несоблюдением требований о выходных данных печатных СМИ (статья 22 Закона о СМИ).

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство информации в связи с несоблюдением законодательства Беларуси вынесло ряд предупреждений редакциям СМИ.

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