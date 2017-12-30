С 1 января изменится режим работы пунктов пропуска Витебской и Оршанской таможни

С 1 января 2018 года продлится время работы пунктах таможенного оформления в Витебске и Орше, сообщает ГТК.

Пункт таможенного оформления «Витебск» будет работать ежедневно с 9.00 до 21.00 (по 31 декабря — с 9.00 до 18.00 ежедневно).

«Орша-Белтаможсервис» будет действовать с 8.00 до 20.00 ежедневно (по 31 декабря — с 8.00 до 17.00 ежедневно).

С 1 января упраздняется ведомственный пункт таможенного оформления «Верхнедвинск-Белтаможсервис».