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С 1 января изменится режим работы пунктов пропуска Витебской и Оршанской таможни
31.12.2017 07:27 — Новости Общества | Tut.by
С 1 января 2018 года продлится время работы пунктах таможенного оформления в Витебске и Орше,
Пункт таможенного оформления «Витебск» будет работать ежедневно с 9.00 до 21.00 (по 31 декабря — с 9.00 до 18.00 ежедневно).
«Орша-Белтаможсервис» будет действовать с 8.00 до 20.00 ежедневно (по 31 декабря — с 8.00 до 17.00 ежедневно).
С 1 января упраздняется ведомственный пункт таможенного оформления «Верхнедвинск-Белтаможсервис».
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