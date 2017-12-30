Хитрости на акциях и расчет на покупательский азарт. Как перед Новым годом росли цены

Корреспондент «СБ Беларусь Сегодня» проверила, как за две недели изменились предновогодние цены в Витебске.





Первый заход

До Нового года — около 20 дней. Выбираю объекты для исследования. В список вошли популярные в Витебске торговые сети «Евроопт», «Витебские продукты», «Веста» и Green. 11−12 декабря здесь было еще сравнительно тихо, хотя первые признаки грядущего бума налицо.

Ценники фиксирую на фрукты, овощи, рыбные деликатесы, популярные для салатов консервы, конфеты, напитки и т.д.

Выбор фруктов богат: в продаже несколько сортов яблок по цене от 1,69 рубля до 2,18. Апельсины на любой вкус и кошелек — от 1,93 рубля (в сетке) до 3,49 (крупные).

На то, чтобы детально изучить цены в четырех магазинах и на двух рынках, ушло значительно больше времени, чем я рассчитывала. Мониторинг растянулся на два дня.

Не обошлось и без эксцессов. В «Витебских продуктах», увидев покупательницу, все фотографирующую и записывающую, ко мне подошла продавец и вежливо поинтересовалась: вы, наверное, проверяющий, чем помочь? Предложение пришлось кстати: я как раз никак не могла разобраться, почему маленькие огурцы по 4,59 рубля, а те, что побольше, — по 3,75? Девушка сбегала на склад, и мы вместе нашли разгадку: одни — импортные, вторые — белорусские.

Разные поставки, производители, сорта, качество… Как найти золотую середину? Вот, скажем, эти черри сегодня всего по 2,3 рубля. Они слегка подмятые — потому и скидка. Завтра завезут свежие, их стоимость будет выше- это рост цен или нет? Одним словом, сравнивать можно только товар одного и того же производителя и одинакового качества. Поэтому заранее прошу извинения у продавцов: эти выводы не тянут на профессиональную экспертизу, это взгляд обычного покупателя, не вникающего в логистические и маркетинговые тонкости.

Явно неоднозначная ситуация на рынках. На «Эвикоме» те продавцы, что стоят ближе ко входу, предлагают испанскую хурму по 5 рублей за кило, а в десятке метров — такой же товар по 3,5 рубля. В магазинах, кстати, в эти дни хорошую хурму можно было купить за 2,5−2,8 рубля за кило. На «Смоленском» рынке цена на огурчики колебалась от 2,5 до 4 рублей. Правда, первые выглядели явно непрезентабельно.

Еще один курьез. Пришлось несколько раз посетить одни и те же магазины, чтобы разобраться: почему мартини бьянко в Green стоит 22 рубля 99 копеек, в «Евроопте» — 19,9, а в «Витебских продуктах» — 7,7 рубля? Кроссворд был прост: клюнув на почти одинаковые этикетки, я не обратила внимания на то, что в последнем случае у слова «мартини» исчезла последняя буква, а рядышком появилось словечко «аперитив»… Ох, какие хитрые у нас производители: ремейк на итальянский напиток, рассчитанный на дилетантов, почти удался.

Переходный период

На протяжении двух недель регулярно заглядывала в магазины. Сделала немало хороших покупок: на акциях можно было приобрести нужные товары с солидной скидкой. Одним словом, тот, кто хотел заблаговременно запастись необходимыми продуктами и подарками, сделал это с минимальными затратами. Если, конечно, не поленился сравнивать и анализировать.

А кто-то, погнавшись за хитрой рекламой торговцев, попался на удочку умелого обмана. Не забуду глаза семейной пары, которые, клюнув на 50-процентную скидку, объявленную на детские игрушки, приобрели «по акции» то, что можно было вдвое дешевле купить в соседнем магазине. Разобрались уже позже, отойдя от кассы…

Многие магазины хитрили с акционными товарами. Замечено: ценники кричали о скидках, а уже через несколько дней этот же товар по этой же стоимости был на полках обычным, неакционным.

Рассчитано на предновогодний азарт клиентов? И он, этот азарт, действительно стал неподдельным. Такое впечатление, что люди целый год не ели, не пили, а теперь наконец-то дорвались. А иначе как расценить действия покупателей, которые на католическое Рождество наперегонки расхватывали в одном из магазинов болгарский перец по цене в 11 с лишним рублей! Мол, если сейчас такая высокая цена, то завтра станет еще дороже! А в ближайшем универсаме, расположенном буквально в двухстах метрах, точно такой же на вид перец стоил чуть больше пяти рублей за кило.

Подводим итоги

За три дня до Нового года, вооружившись длинным списком, составленным более двух недель назад, вновь отправляюсь по кругу. Теперь предстоит оценить масштаб ценовых изменений.

Итак, «Евроопт». Очередей стало побольше, количество товара не уменьшилось.

На десять копеек подорожали бананы. Яблоки, киви и помело, наоборот, подешевели. Раньше по «красной цене» мандарины можно было купить на 30 копеек дешевле, клементины — на 40 копеек. Гранат «подпрыгнул» в цене на 50 копеек. Цена на мелкие апельсины снизилась, на крупные — возросла на полрубля. Вместо испанских томатов «слива» на 1,1 рубля дороже продают турецкий аналог. Свыше чем на 1,5 рубля подорожал красный и желтый перец, на рубль — колючие огурцы.

Интересная ситуация с филе цыпленка-бройлера. Раньше по «красной цене» оно стоило 4,8 рубля, а теперь (опять же по «красной») — уже 5,49 рубля.

Шампанское здесь подешевело на 4 копейки. Ценники на консервы остались прежними. Значительно возросло количество скидок на конфеты. «Золотая лилия», например, скинула сразу 3 рубля! Зато «Сникерс» с жареным арахисом был 15,39 рубля — стал 15,97. Не сказала бы, что за ним стоит очередь. Сладостей по доступной цене и без того хватает. Просто другой завоз?

В «Весте» на полрубля подорожали ананас, хурма и гранат, на 40 копеек — клементины. Перец в зависимости от цвета стал «ценнее» от 40 копеек почти до 2 рублей. Остальные почти 20 пунктов — без изменений.

«Витебские продукты»: мандарины дороже на 50−60 копеек, ананас — более чем на рубль. На 1,2 рубля возросла цена на перец. Томатов по прежним ценам нет, новые завозы с учетом качества обоснованно дороже.

Green удивил самым дешевым в городе ананасом — его цену снизили на 1,2 рубля. Значительно дешевле, чем раньше, здесь стоят гранат, помело, бананы, мандарины, манго, грейпфрут. А вот стоимость перца, огурцов, помидоров, авокадо и хурмы солидно поднялась. Томаты черри на ветке предлагают по цене 12 рублей 57 копеек.

Рынки «Смоленский» и «Эвиком» порадовали разнообразием цен. Однозначно (на 1−2 рубля) выросли цены на болгарский перец, ананас, мясную вырезку и корейку. Дороже стали качественные огурцы и томаты, но по скидке их и теперь реально купить за 2−2,5 рубля.

Таким образом, из более чем 100 наименований товаров, взятых на контроль в четырех магазинах и на двух рынках, в 30% случаев зафиксировано подорожание (в основном на фрукты и овощи), в 40% (на фрукты, овощи, сладости) — снижение цены. При этом почти каждый третий ценник остался неизменным.