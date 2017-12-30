﻿ По графику Деда Мороза, или Кто встречает Новый год вне дома. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По графику Деда Мороза, или Кто встречает Новый год вне дома

31.12.2017 08:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 31 дек — Sputnik. Для многих Новый год — семейный праздник. Время, когда можно встретиться с друзьями и соседями, сходить друг к другу в гости с салатиком "Оливье" и шампанским.

Вместе с тем, пока большинство из нас наслаждается отдыхом, есть люди, которые в новогоднюю ночь несут службу. И зачастую именно от них зависит наше хорошее настроение. К слову, это не Дед Мороз и Снегурочка.

Sputnik пообщался со специалистами самых разных профессий о том, каково это проводить Новый год на рабочем месте.

По графику Деда Мороза, или Кто встречает Новый год вне дома
© Sputnik / Сергей Пушкин.
Машинист электропоезда Белорусской железной дороги Александр Венгловский третий Новый год встретит в пути

Александр Венгловский, машинист электропоезда Белорусской железной дороги:

"Этот Новый год станет третьим по счету, который отмечаю в пути. В этом году работаю на 29-м поезде: еду из Минска в Вильнюс.

Как таковой досады нет. Специфика нашей работы такая: раз в два года смена выпадает именно на этот праздник. Кстати, в этом году я еще и на Рождество выхожу.

Говорят: как встретишь Новый год, так и проведешь. Оно так в принципе так и получается, потому что работе много времени отдаем. Но где-то это компенсируется: первого января платится вдвойне.

На такой работе к праздникам начинаешь относиться проще. С другой стороны, понимаешь, что людям радость доставил: кого-то в гости отвез.

О чем думаю в пути? Как правило, наша работа требует большой бдительности и внимательности, ответственности за пассажиров и грузы. Приходится следить за дорогой, за показаниями машины. Но если получается, вспоминаю о том, как провел год, думаю о следующем.

С коллегами в новогоднюю ночь стараемся поздравить друг друга. Кто-то елочку маленькую в кабине поставит, другой — мишуру повесит. Детского шампанского можем в пути чисто символически выпить. Заметил, что праздничное настроение во многом зависит от самого себя. Как настроишься, так Новый год и пройдет".

С наступающим, друзья!

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 105
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Sputnik встретился с людьми, которые в новогоднюю ночь будут нести службу на рабочем месте, и спросил у них, есть ли место волшебству и в такие моменты.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Хитрости на акциях и расчет на покупательский азарт. Как перед Новым годом росли цены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика