По графику Деда Мороза, или Кто встречает Новый год вне дома

МИНСК, 31 дек — Sputnik. Для многих Новый год — семейный праздник. Время, когда можно встретиться с друзьями и соседями, сходить друг к другу в гости с салатиком "Оливье" и шампанским.

Вместе с тем, пока большинство из нас наслаждается отдыхом, есть люди, которые в новогоднюю ночь несут службу. И зачастую именно от них зависит наше хорошее настроение. К слову, это не Дед Мороз и Снегурочка.

Sputnik пообщался со специалистами самых разных профессий о том, каково это проводить Новый год на рабочем месте.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Машинист электропоезда Белорусской железной дороги Александр Венгловский третий Новый год встретит в пути

Александр Венгловский, машинист электропоезда Белорусской железной дороги:

"Этот Новый год станет третьим по счету, который отмечаю в пути. В этом году работаю на 29-м поезде: еду из Минска в Вильнюс.

Как таковой досады нет. Специфика нашей работы такая: раз в два года смена выпадает именно на этот праздник. Кстати, в этом году я еще и на Рождество выхожу.

Говорят: как встретишь Новый год, так и проведешь. Оно так в принципе так и получается, потому что работе много времени отдаем. Но где-то это компенсируется: первого января платится вдвойне.

На такой работе к праздникам начинаешь относиться проще. С другой стороны, понимаешь, что людям радость доставил: кого-то в гости отвез.

О чем думаю в пути? Как правило, наша работа требует большой бдительности и внимательности, ответственности за пассажиров и грузы. Приходится следить за дорогой, за показаниями машины. Но если получается, вспоминаю о том, как провел год, думаю о следующем.

С коллегами в новогоднюю ночь стараемся поздравить друг друга. Кто-то елочку маленькую в кабине поставит, другой — мишуру повесит. Детского шампанского можем в пути чисто символически выпить. Заметил, что праздничное настроение во многом зависит от самого себя. Как настроишься, так Новый год и пройдет".