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Похмелье: как его избежать и что делать, если оно все-таки наступило
31.12.2017 07:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Вместе со специалистом по профилактической медицине Екатериной Степановой Sputnik выясняет, как одолеть похмелье и не навредить организму.
К народным советам по лечению похмелья нужно относиться очень осторожно.
По своей сути похмелье — это отравление. Токсины и продукты распада алкоголя воздействуют на головной мозг. И для того, чтобы этот процесс минимизировать, действовать надо как при отравлении. Так что большинство народных "рецептов" от похмелья не только не улучшат ваше состояние, но еще и усугубят его.
Давайте для начала развенчаем народные мифы о борьбе с похмельем с точки зрения физиологии.
1. Клин клином вышибают — если выпить с утра 50 граммов алкоголя, станет легче.
Этого категорически нельзя делать. Похмелье вызвано продуктами распада алкоголя, а не самим алкоголем, их концентрация в крови очень высока.
Если проснувшись с утра вы решили принять 50-100 граммов алкоголя, происходит следующее: организм и так не справлялся с обезвреживанием токсических веществ и ацетальдегида, а вы еще добавили чистого алкоголя. Печень не понимает, что делать: то ли старые токсины нейтрализовать, то ли новый алкоголь расщеплять.
Если вы выпили рюмочку с утра — временно станет легче, но через короткое время наступает резкое ухудшение самочувствия, что заканчивается опять алкогольным опьянением или медицинской помощью.
Пить алкоголь с утра после ночного злоупотребления — это все равно что "отравление лечить ядом".
2. Надо выпить огуречного рассола — он отлично снимает похмелье.
Это не поможет. Сначала и правда создает иллюзию облегчения, но потом все возвращается на круги своя. Рассол — это гипертонический раствор, он богат натрием и содержит небольшое количество кислот, которые в минимальном количестве нейтрализуют определенную группу токсинов.
Алкоголь активно выводит жидкость и минералы из организма, поэтому хочется соленого, ведь натрий удерживает воду. Выпивая 100 граммов рассола вы временно облегчаете состояние. Но в больших количествах уже наносите удар по почкам. Дополнительная нагрузка им сейчас не нужна — можно спровоцировать дополнительные почечные проблемы. К тому же натрий оттягивает на себя воду, в том числе и из головного мозга, поэтому через короткий срок головная боль или появится, или усилиться.
3. Парацетамол мгновенно помогает во время похмелья от головной боли.
При алкогольной интоксикации парацетамол категорически нельзя принимать из-за его пагубного воздействия на печень. Их вместе соединять нельзя — к одному виду токсина добавляется другой.
Это снимет головную боль, но разрушит клетки печени. После разрушения клеток печени парацетамолом, они уже не восстановятся. Если вы злоупотребляете парацетамолом при похмелье — можете заработать токсический гепатит и попасть в реанимацию.
4. Сливочное или растительное масло замедляет всасывание алкоголя — если съесть его перед вечеринкой — возлияния не вызовут последствий.
Это грубейшее заблуждение. Может, опьянение наступит и медленнее, но удар по печени и сосудам будет сильным и внезапным. Лучше выбирайте компанию, чтобы не бояться за свое поведение в интересном состоянии или наперед рассчитывайте дозу выпитого. К тому же наутро похмелье будет еще более жестоким.
Как действительно помочь себе с утра?
Если вы чувствуете, что утро отягощено похмельем, всегда помните, что это простое отравление с сильной интоксикацией.
И лучше всего действовать по следующему алгоритму:
1. Пейте, пейте и еще раз пейте! Так как алкоголь активно выводит жидкость из организма и закисляет его (густеет кровь, обезвоживается головной мозг) необходимо восполнить количество жидкости в организме и головном мозге, а также вымыть из себя ацетальдегид и токсические вещества. Наутро с похмелья надо выпить не менее 2-х литров слабощелочной воды (так как рН нашей крови 7,43 слабощелочной).
Желательно пить горячую воду. Идеальный баланс — сколько воды вошло столько же и вышло!
2. Выпейте две таблетки аспирина. Это поможет разжижить кровь, снять головную боль и позаботиться о сердце. Ацетилсалициловая кислота вступает в реакцию с ацетальдегидом, формируется устойчивое соединение, которое и блокирует действие ацетальдегида и его метаболитов.
Если сердечные боли усиливаются, можно воспользоваться спреем нитроглицерина.
3. Обязательно принимайте адсорбирующие препараты. Это может быть ударная доза активированного угля — 20-30 таблеток. В качестве завтрака отлично подойдет клетчатка или отруби с кефиром. Микрофлора организма скажет вам спасибо и отблагодарит облегчением.
4. Соберите волю в кулак и выйдите на прогулку. Лучше гулять вдали от магистралей или активного движения машин. Усиливать интоксикацию точно ни к чему. Медленный шаг нормализует сердечный ритм насытит клетки кислородом, а физическая нагрузка позволит мышцам переработать калории от алкоголя и дать энергию и силу клеткам.
5. Может помочь витамин С! Предельно допустимая доза — 1 грамм в сутки для взрослого человека.
Как подготовится к празднику, чтобы утро 1 января не стало "утром стрелецкой казни"?
Если поддержать все органы, отвечающие за всасывание и переработку алкоголя, то тяжелых последствий можно избежать.
Пить надо только качественный алкоголь, купленный в магазине.
Алкоголь всасывается в желудке и кишечнике, потом поступает с током крови в печень для обеззараживания.
Перебор с алкоголем всегда ведет к ускоренному старению организма.
Вооружитесь хорошим настроением, окунитесь в тайну и волшебство праздника, впитайте радость происходящего и вы почувствуете, что алкоголь — это не ваша компания!
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