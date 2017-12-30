Похмелье: как его избежать и что делать, если оно все-таки наступило

Вместе со специалистом по профилактической медицине Екатериной Степановой Sputnik выясняет, как одолеть похмелье и не навредить организму.

К народным советам по лечению похмелья нужно относиться очень осторожно.

По своей сути похмелье — это отравление. Токсины и продукты распада алкоголя воздействуют на головной мозг. И для того, чтобы этот процесс минимизировать, действовать надо как при отравлении. Так что большинство народных "рецептов" от похмелья не только не улучшат ваше состояние, но еще и усугубят его.

Давайте для начала развенчаем народные мифы о борьбе с похмельем с точки зрения физиологии.

1. Клин клином вышибают — если выпить с утра 50 граммов алкоголя, станет легче.

Этого категорически нельзя делать. Похмелье вызвано продуктами распада алкоголя, а не самим алкоголем, их концентрация в крови очень высока.

Если проснувшись с утра вы решили принять 50-100 граммов алкоголя, происходит следующее: организм и так не справлялся с обезвреживанием токсических веществ и ацетальдегида, а вы еще добавили чистого алкоголя. Печень не понимает, что делать: то ли старые токсины нейтрализовать, то ли новый алкоголь расщеплять.

Если вы выпили рюмочку с утра — временно станет легче, но через короткое время наступает резкое ухудшение самочувствия, что заканчивается опять алкогольным опьянением или медицинской помощью.

Пить алкоголь с утра после ночного злоупотребления — это все равно что "отравление лечить ядом".

2. Надо выпить огуречного рассола — он отлично снимает похмелье.

Это не поможет. Сначала и правда создает иллюзию облегчения, но потом все возвращается на круги своя. Рассол — это гипертонический раствор, он богат натрием и содержит небольшое количество кислот, которые в минимальном количестве нейтрализуют определенную группу токсинов.

Алкоголь активно выводит жидкость и минералы из организма, поэтому хочется соленого, ведь натрий удерживает воду. Выпивая 100 граммов рассола вы временно облегчаете состояние. Но в больших количествах уже наносите удар по почкам. Дополнительная нагрузка им сейчас не нужна — можно спровоцировать дополнительные почечные проблемы. К тому же натрий оттягивает на себя воду, в том числе и из головного мозга, поэтому через короткий срок головная боль или появится, или усилиться.

3. Парацетамол мгновенно помогает во время похмелья от головной боли.

При алкогольной интоксикации парацетамол категорически нельзя принимать из-за его пагубного воздействия на печень. Их вместе соединять нельзя — к одному виду токсина добавляется другой.

Это снимет головную боль, но разрушит клетки печени. После разрушения клеток печени парацетамолом, они уже не восстановятся. Если вы злоупотребляете парацетамолом при похмелье — можете заработать токсический гепатит и попасть в реанимацию.

4. Сливочное или растительное масло замедляет всасывание алкоголя — если съесть его перед вечеринкой — возлияния не вызовут последствий.

Это грубейшее заблуждение. Может, опьянение наступит и медленнее, но удар по печени и сосудам будет сильным и внезапным. Лучше выбирайте компанию, чтобы не бояться за свое поведение в интересном состоянии или наперед рассчитывайте дозу выпитого. К тому же наутро похмелье будет еще более жестоким.

Как действительно помочь себе с утра?

Если вы чувствуете, что утро отягощено похмельем, всегда помните, что это простое отравление с сильной интоксикацией.

И лучше всего действовать по следующему алгоритму:

1. Пейте, пейте и еще раз пейте! Так как алкоголь активно выводит жидкость из организма и закисляет его (густеет кровь, обезвоживается головной мозг) необходимо восполнить количество жидкости в организме и головном мозге, а также вымыть из себя ацетальдегид и токсические вещества. Наутро с похмелья надо выпить не менее 2-х литров слабощелочной воды (так как рН нашей крови 7,43 слабощелочной).

Желательно пить горячую воду. Идеальный баланс — сколько воды вошло столько же и вышло!

2. Выпейте две таблетки аспирина. Это поможет разжижить кровь, снять головную боль и позаботиться о сердце. Ацетилсалициловая кислота вступает в реакцию с ацетальдегидом, формируется устойчивое соединение, которое и блокирует действие ацетальдегида и его метаболитов.

Если сердечные боли усиливаются, можно воспользоваться спреем нитроглицерина.

3. Обязательно принимайте адсорбирующие препараты. Это может быть ударная доза активированного угля — 20-30 таблеток. В качестве завтрака отлично подойдет клетчатка или отруби с кефиром. Микрофлора организма скажет вам спасибо и отблагодарит облегчением.

4. Соберите волю в кулак и выйдите на прогулку. Лучше гулять вдали от магистралей или активного движения машин. Усиливать интоксикацию точно ни к чему. Медленный шаг нормализует сердечный ритм насытит клетки кислородом, а физическая нагрузка позволит мышцам переработать калории от алкоголя и дать энергию и силу клеткам.

5. Может помочь витамин С! Предельно допустимая доза — 1 грамм в сутки для взрослого человека.

Как подготовится к празднику, чтобы утро 1 января не стало "утром стрелецкой казни"?

Если поддержать все органы, отвечающие за всасывание и переработку алкоголя, то тяжелых последствий можно избежать.

Пить надо только качественный алкоголь, купленный в магазине.

Алкоголь всасывается в желудке и кишечнике, потом поступает с током крови в печень для обеззараживания.

Если человек в предпраздничный и праздничный период принимает медикаменты (в инструкции не должно содержаться категорического запрета на совмещение с алкоголем), то желательно таблетки принять заранее за 3-4 часа до застолья, чтобы, во-первых, они не пересеклись с алкоголем, во-вторых, они впитались в кровь и уже начался механизм их действия. Накануне застолья, за 2 часа до банкета, надо плотно поесть. За столом вы не должны быть голодным, иначе будете сметать все вокруг себя без разбора. Это важно. Новогоднее застолье всегда ночное, а по закону циркадных циклов в это время наш организм находится на отдыхе, внутренние органы тоже не в активной фазе, они не настроены на активное пищеварение, поэтому умеренная сытость будет очень кстати. Всегда смотрите, чем вы закусываете и что в принципе едите. Неправильная еда во время застолья может привезти вас к острому панкреатиту, холециститу или их обострениям. Никогда не запивайте алкоголь сладкими соками, напитками или сладкой газировкой. Во-первых, газ ускоряет всасываемость. Во-вторых, такое соседство может привезти к синдрому "праздничного сердца", когда нарушается сердечный ритм и появляются боли в сердце. На само сердце алкоголь не влияет. Но очень опасны продукты распада алкоголя в соединении с распадом глюкозы. Сладкое принципиально усиливает распад алкоголя, повышают концентрацию сивушных масел и альдегидов. Такие химические составы очень пагубно влияют на сердечную мышцу и ее сократительную способность. Помним, что алкоголь закисляет и обезвоживает организм. Поэтому запивая его слабощелочным питьем вы частично нейтрализуете его действие и одновременно разбавляете концентрацию. Но здесь есть один нюанс: в желудке содержится соляная кислота, поэтому частое употребление и запаивание могут нейтрализовать желудочный сок. Так что не лишними будут растительные ферменты. Именно растительные, потому что ферменты животного происхождения тормозят функции собственных желез внутренней секреции. Если под рукой не оказалась ферментов, их с успехом заменят овощные салаты. Они содержат в том числе клетчатку, которая будет защищать ваш кишечник и замедлять процесс всасывания алкоголя. Все что не успеет всосаться, выведется из организма. Не усложняйте пищеварение тяжелыми сложными блюдами, содержащими углеводы и мясо. Всегда нужно помнить, что ночью организм настроен на сон и отдых, а не на пищеварение. К тому же алкоголь очень калориен, поэтому при неправильном питании за новогодним столом утром можете обнаружить "привес" в килограмм-другой. Не ешьте с утра салаты, заправленные в прошлом году! Микрофлора кишечника тоже в похмелье и страдает, она не в состоянии адекватно работать, а кишечник на 70% отвечает за силу иммунитета, так как там большое скопление лимфоузлов, поэтому в критическом состоянии они могут не справиться с враждебной микрофлорой, развивающейся в прошлогодних салатах. К общему недугу может добавиться и диарея. Имеет смысл начать с легкого аперитива. Алкогольдегидрогеназа — фермент, отвечающий за расщепление алкоголя, вырабатывается после поступления этилового спирта в кровь. Для накопления фермента нужно время. Поэтому всем известный аперитив до праздника — отличный способ поднять уровень фермента. Выпейте немного — граммов 100, больше не стоит. Количество этого фермента у женщин в 2 раза меньше, чем у мужчин! Избегайте пузырьков и не смешивайте градус, выбирайте продукт одинакового происхождения! Недопустимо смешивать алкоголь и продукты разного происхождения — вино-коньяк, водка-пиво или коньяк. Градус повышать можно, понижать нельзя! Всегда рассчитывайте дозу алкоголя и помните, что безболезненно и без последствий организм перерабатывает 7-10 граммов спирта в час.

Перебор с алкоголем всегда ведет к ускоренному старению организма.

Вооружитесь хорошим настроением, окунитесь в тайну и волшебство праздника, впитайте радость происходящего и вы почувствуете, что алкоголь — это не ваша компания!