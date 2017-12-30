От волонтеров в пуще до сильной Люды. Люди Гродненщины, которые восхитили нас в 2017-м

2017-ый нас удивлял, радовал, иногда пугал, но чаще вдохновлял людьми, которые живут рядом с нами. Они доказывали, что невозможное возможно, боролись с системой, стереотипами, штампами, бежали из зоны комфорта открывать новые горизонты, покорять вершины и всегда протягивали руку помощи нуждающимся.

Волонтеры, которые искали Максима Мархалюка в Беловежской пуще

10-летний Максим пропал в Беловежской пуще 16 сентября. Его искали тысячи людей. Тогда в небольшом местечке Новый Двор была организована самая масштабная поисково-спасательная операция в Беларуси. Очень быстро на помощь спасателям и милиции в местечко стянулись волонтерские поисковые отряды.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Сначала лес около деревни прочесывали около 500 человек каждый день , потом их число перевалило за тысячу. В одни из выходных был объявлен общебелорусский сбор волонтеров — и в деревню приехало около двух тысяч человек . К сожалению, мальчик до сих пор не найден, но та поисково-спасательная операция, показала, что белорусы, если надо, с готовностью откликнутся на чужую беду, приедут помочь и поддержат в трудную минуту.

«Огородники» города Ивье, которые вдруг стали тунеядцами и написали письмо президенту

Жители Ивья в начале года написали письмо президенту с просьбой исключить их, всю жизнь работающих на своих огородах и этим зарабатывающих на жизнь, из списка тунеядцев . Кстати, по статистике, таких в городке было около 300 человек. Тогда под письмом подписались более 60 человек.





Изначально по декрету № 3 от налога на тунеядство освобождались жители сельских населенных пунктов или поселков городского типа, которые ведут личное подсобное хозяйство. Но «огородникам» в Ивье не повезло: считалось, что живут они в городе, хоть и трудятся все время на земле. А раз горожане, значит, и налог должны платить. Люди исправно ходили на встречи с местной властью и помощником президента. Они рассказывали о своей проблеме, просили помочь и обещали бороться. Так и победили. В закон были внесены изменения, согласно которым «огородники» некоторых городов Беларуси исключались из категории «тунеядцы».

Старейшая женщина Беларуси Ольга Андреевна Урбанович из Волковыска, которой 117 лет

Удивительно, но бабушка, несмотря на то, что уже долгое время не поднимается с кровати , все равно поет песни, выученные в детстве, и рассказывает родственникам истории из своей жизни.





— Могла и чекушку опрокинуть для настроения или аппетита. Не понимала, как это люди после алкоголя спят и плохо себя чувствуют. Она, наоборот, становилась более энергичной, а еще говорила: «Внучачка, папрацавала трохі - паляжы, адпачні, а потым зноў будзеш працаваць». Наверное, свое дело сделали пущанский воздух и натуральные продукты, — рассказывала внучка.

91-летний Егор Михайлович, который самоотверженно ухаживает за больной женой

В маленьких местечках живет большая любовь. Летом мы были в гостях у 91-летнего Егора Михайловича . Мужчина — единственный из местных ветеранов, который приезжает в Островец на концерты.





На свой 90-летний юбилей он попросил у местных властей в подарок велосипед — старый сломался, а без «лисапеда» в глубинке совсем плохо — ни в магазин съездить, ни в аптеку, ни в ФАП за лекарствами для лежачей жены. Женщина уже несколько лет не встает с постели, и дед Юрий самоотверженно ухаживает за своей второй половинкой. Егор Михайлович свою супругу называет не иначе, как «любоў мая» и «рабінка дарагая». Вот у кого надо поучиться выдержке и той самой настоящей любви. А велосипед ветерану подарили.

Людмила Янулис из Сморгони и ее «замкнутый круг»

Людмила Янулис вместе с мужем Михаилом и сыном Лешей живут в одной из многоэтажек на окраине Сморгони. В небольшой двушке сосредоточена вся жизнь этой маленькой семьи.





Изо дня в день женщина вынуждена круглосуточно ухаживать за своими двумя мужчинами: и сын, и муж Людмилы имеют первую группу инвалидности, и надолго оставить их одних нельзя.

После публикации Людмиле звонило много людей, которые предлагали помощь и которые эту помощь привозили. Но в целом, по словам Людмилы, жизнь ее мало изменилась. Только, говорит, стало больше внимания со стороны социальных служб.

Новогрудский бизнесмен Сергей Коваль, его дом «для всех» и памятник маленькой Михле

С Сергеем мы познакомились на открытии памятника детям — жертвам Холокоста в Новогрудке. Прототипом стала маленькая жительница города Михла Сосновская, которая смогла убежать из заточения, но была расстреляна немцами. Возведение мемориального знака и профинансировал местный предприниматель Сергей Коваль. Говорит, почувствовал, что должен что-то сделать для всех погибших детей во время войны.





На этом он останавливаться не собирается и планирует в Новогрудке сделать Сад памяти. А еще Сергей на озере Литовка, что в 7 километрах от Новогрудка, построил необычный дом, двери в который всегда открыты для всех . Туда можно приехать просто так и быть там, сколько угодно. Еще и экскурсию проведут. Дом необычный — с барельефами, элементами стимпанка и фэнтези. Сергей говорит, что хотел сделать для людей что-то значимое, важное и неординарное: мол, не в деньгах счастье. Может быть, Сергей, может быть.