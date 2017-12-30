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От волонтеров в пуще до сильной Люды. Люди Гродненщины, которые восхитили нас в 2017-м
31.12.2017 09:00 — Новости Общества | Tut.by
2017-ый нас удивлял, радовал, иногда пугал, но чаще вдохновлял людьми, которые живут рядом с нами. Они доказывали, что невозможное возможно, боролись с системой, стереотипами, штампами, бежали из зоны комфорта открывать новые горизонты, покорять вершины и всегда протягивали руку помощи нуждающимся.
Волонтеры, которые искали Максима Мархалюка в Беловежской пуще
10-летний Максим
Сначала лес около деревни прочесывали
«Огородники» города Ивье, которые вдруг стали тунеядцами и написали письмо президенту
Жители Ивья в начале года
Изначально по декрету № 3 от налога на тунеядство освобождались жители сельских населенных пунктов или поселков городского типа, которые ведут личное подсобное хозяйство. Но «огородникам» в Ивье не повезло: считалось, что живут они в городе, хоть и трудятся все время на земле. А раз горожане, значит, и налог должны платить. Люди исправно ходили на встречи с местной властью и помощником президента. Они рассказывали о своей проблеме, просили помочь и обещали бороться. Так и победили. В закон были внесены изменения, согласно которым «огородники» некоторых городов Беларуси исключались из категории «тунеядцы».
Старейшая женщина Беларуси Ольга Андреевна Урбанович из Волковыска, которой 117 лет
Удивительно, но бабушка, несмотря на то, что уже долгое время
— Могла и чекушку опрокинуть для настроения или аппетита. Не понимала, как это люди после алкоголя спят и плохо себя чувствуют. Она, наоборот, становилась более энергичной, а еще говорила: «Внучачка, папрацавала трохі - паляжы, адпачні, а потым зноў будзеш працаваць». Наверное, свое дело сделали пущанский воздух и натуральные продукты, — рассказывала внучка.
91-летний Егор Михайлович, который самоотверженно ухаживает за больной женой
В маленьких местечках живет большая любовь. Летом мы были в гостях у 91-летнего
На свой 90-летний юбилей он попросил у местных властей в подарок велосипед — старый сломался, а без «лисапеда» в глубинке совсем плохо — ни в магазин съездить, ни в аптеку, ни в ФАП за лекарствами для лежачей жены. Женщина уже несколько лет не встает с постели, и дед Юрий самоотверженно ухаживает за своей второй половинкой. Егор Михайлович свою супругу называет не иначе, как «любоў мая» и «рабінка дарагая». Вот у кого надо поучиться выдержке и той самой настоящей любви. А велосипед ветерану подарили.
Людмила Янулис из Сморгони и ее «замкнутый круг»
Изо дня в день женщина вынуждена круглосуточно ухаживать за своими двумя мужчинами: и сын, и муж Людмилы имеют первую группу инвалидности, и надолго оставить их одних нельзя.
После публикации Людмиле звонило много людей, которые предлагали помощь и которые эту помощь привозили. Но в целом, по словам Людмилы, жизнь ее мало изменилась. Только, говорит, стало больше внимания со стороны социальных служб.
Новогрудский бизнесмен Сергей Коваль, его дом «для всех» и памятник маленькой Михле
С Сергеем мы познакомились
На этом он останавливаться не собирается и планирует в Новогрудке сделать Сад памяти. А еще Сергей на озере Литовка, что в 7 километрах от Новогрудка, построил
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2017-ый нас удивлял, радовал, иногда пугал, но чаще вдохновлял людьми, которые живут рядом с нами. Они доказывали, что невозможное возможно, боролись с системой,...
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