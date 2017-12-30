2017-й нас удивлял, радовал, иногда пугал, но чаще вдохновлял людьми, которые живут рядом с нами. Они доказывали, что невозможное возможно, боролись с системой, стереотипами, штампами, бежали из зоны комфорта открывать новые горизонты, покорять вершины и всегда протягивали руку помощи нуждающимся.

Анна Норкус



Анна Норкус. Фото: личный архив Анны Норкус

— Очень много времени после работы посвящаю походам по продовольственным магазинам — для того, чтобы увидеть, как там выглядит наша продукция. Неважно, сколько времени после работы, могу и в пол-одиннадцатого вечера заехать в торговую сеть. Покупаю нашу продукцию и — обязательно! — по 100 граммов продукции всех наших конкурентов: мясокомбинатов и птицефабрик. Смотрю, что происходит на рынке, кто что и как делает. И анализирую: над чем нужно работать нам, — отметила директор фабрики.

Анна Васильевна поделилась, что приучила себя к «жесткой дисциплине, как в армии». По строгому графику живет даже в отпуске: «Была в санатории. И там у меня был такой рабочий день: в 6.30 — подъем, час занятий в спортивном зале, полчаса аквааэробики. Через день — кросс 5 километров и тренажерный зал. И так — все 20 дней».

При этом в личном ЗОЖ бизнес-леди не признает «никаких категоричностей»: «Надо расслабить себя. Это как в любви. Ты хочешь любить, но боишься. Надо делать все от души, любя и свободно. И тогда от этого есть толк, эффект, результат».

Башкирские пенсионеры

Город Баймак в российском Башкортостане и белорусский Витебск разделяют почти 2,5 тысячи километров. На машине это двое суток пути. Его, практически без отдыха, преодолели трое пенсионеров — Муртаза Буляков с женой Максудой и ее братом Маратом Хамитовым. Только лишь для того, чтобы увидеть чистое поле, где в Великую Отечественную войну погиб их дядя — сержант Масагут Хамитов, и посетить мемориал, на котором начертана его фамилия.



Братская могила воинов и партизан в деревне Шапуры Витебского района. Июнь 2017 года. Марат Хамитов и Максуда Булякова возлагают цветы к мемориальной доске с фамилией своего дяди Масагута Хамитова, погибшего в 1942 году под Витебском. Фото: Игорь Матвеев

«С-т Хамитов М. Б.» — выбито золотом на черной плите. Крошечная строчка среди почти 17 тысяч имен на 125 плитах. Ради нее Максуда, Марат и Муртаза проделали нелегкий путь из Башкортостана в Беларусь… И вместе с тем это — длинная строка памяти. 20-летний сержант Хамитов не забыт: ни здесь — на земле, на которой погиб, ни там — на далекой родине.

Светлана Ботвич

Светлана Ботвич — уборщица в детском садике — стала одной из самых ярких фигур на акции 26 февраля, когда в центр Витебска с протестом против налога на тунеядство вышли от 1,5 до 2 тысяч человек. Женщина произносила с импровизированной трибуны довольно смелые вещи. С легкой руки журналистов ее назвали «витебской Жанной д’Арк».



Светлана Ботвич на митинге 26 февраля возле областной филармонии в Витебске. Фото: Сергей Серебро, «Народные новости Витебска»

Светлана Ботвич не состоит ни в каких партиях, оппозиционных движениях или организациях. Самый что ни на есть человек из народа. На уличную акцию вышла впервые. А привела ее туда, по ее словам, «обида за белорусский народ» и «несправедливость, с которой к нему относится власть».

— Я всегда интересуюсь тем, что происходит в стране. Впервые за свои 38 лет решила выйти на уличный протест, так как у меня характер — неравнодушный. Я такая: если надо в ружье — я в ружье, надо на работу — я на работу. Если вижу несправедливость, молчать не стану.

Алексей Талай

Белорусский бизнесмен Алексей Талай, который в юности потерял обе руки и обе ноги, состоялся и в профессиональной, и общественной, и семейной, жизни. Но поставил перед собой новую амбициозную цель — попасть в белорусскую сборную по плаванию, чтобы выступить на летних Паралимпийских играх — 2020 в Японии. И добился своего.



Алексей Талай на тренировке. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Тренер Геннадий Вишняков предупредил Алексея, что паралимпийское плавание — это очень тяжело: огромная конкуренция, особенно со стороны Китая. Но мужчина, взвесив все, заявил: «Трудностей не боюсь, готов самоотверженно заниматься и приносить результат, чтобы гимн родной Беларуси звучал на самых высоких мировых спортивных площадках».

Антон Кругликов

Новополочанин Антон Кругликов год назад, работая на деревообрабатывающем станке, потерял левую руку выше локтя. После этого ему пришлось заново учиться жить.



Антон Кругликов после заплыва на озере Люхово в окрестностях Новополоцка. Октябрь 2017 года. Фото: Игорь Матвеев

До травмы парень занимался спортом. «И страшнее всего для меня была мысль, что я больше не смогу подтягиваться на турнике и заниматься на брусьях», — признается Антон. Еще в больничной палате он снова приступил к тренировкам.

Сейчас на турниках, тренажерах, велосипеде, лыжероллерах, в плавании, беге Антон даст фору тем, у кого есть обе руки. Цель молодого человека — попасть в паралимпийскую сборную. Кругликов не считает себя инвалидом: «Изменилось лишь то, что раньше я был левшой, а теперь приходится переучиваться на правшу».

Путешественники из Норвегии

Трое норвежцев — капитан Ойстен Бака, переводчик Тор Ментиярви, матрос Руне Гокстад — плыли из Финляндии в Турцию на почти 40-летней яхте Sirius. Более двух недель они провели на белорусском отрезке Днепра. За это время члены команды пережили несколько приключений: судно садилось на мель, у него ломался двигатель и рулевое управление.



Слева направо: капитан Ойстен Бака, переводчик Тор Ментиярви, матрос Руне Гокстад. Сентябрь 2017 года, река Днепр возле деревни Бурая Дубровенского района. Фото: Игорь Матвеев

Но «викинги» не унывали! Как и планировали, в середине октября вышли в Черное море и финишировали в турецком Стамбуле. По пути команда снимала фильм о странах, через которые проплывала, и их жителях. В нем, судя по всему, будут и кадры о Беларуси.

— Мы много путешествовали: по Баренцеву, Балтийскому, Белому морям и так далее. Нам интересно узнать, как живут люди в других странах. Но таких происшествий, как это, еще ни разу не случалось, — признался журналистам Тор Ментиярви.

Юлия Бука

Юлию Бука — хозяйку агроусадьбы «Родны кут» в деревне Володьково в Глубокском районе — одни в шутку называют «помещицей», а другие презрительно «бэнээфаўкай». Первое прозвище — потому что женщина скупила треть домов в Володьково, а второе — так как говорит на белорусском языке.



Юлия Бука в своей агроусадьбе. Июнь 2017 года. Фото: Игорь Матвеев

Однако Юлия — самодостаточная женщина и особо не обращает внимания на недоброжелателей. «Работа, работа и работа — и будет результат», — говорит она.

В «Родны кут» едут даже иностранцы. Просто для того, чтобы пожить в аутентичной крестьянской избе — с мощной старой мебелью, вышитыми скатертями, салфетками, отведать пищи из печи, подышать здоровым воздухом. Агроусадьба популярна еще и благодаря низким ценам и скидке для белорусскоязычных.

Юлия Бука считает, что ее агроусадьба — это не бизнес, а поддержание национальной гордости: «Один гость мне как-то сказал: „Нам нужно сейчас платить за то, чтобы увидеть, как жили наши предки“. Да, человек здесь живет и возвращается к своим корням».

Алексей Чумаков

Пенсионеру из Дубровно Алексею Чумакову были нужны очки, чтобы читать книги и газеты, а еще — увидеть родную деревню. Ради этого он написал письмо «начальнику оховы здоровья Республики Б.» — так и указал на конверте в строчке «адресат».



Алексей Чумаков. Январь 2017 года. Фото: Игорь Матвеев

Почтальон в Минске опустил письмо в абонентский ящик, куда приходит корреспонденция «Полосатой газеты». Конверт достала главный редактор издания Анна Грановская, которая поделилась историей незнакомого дедушки в фейсбуке.

В письме главному начальнику над медициной в Беларуси Алексей Николаевич сообщил, что он инвалид 2-й группы. Родился до войны, страдает эпилепсией, имеет проблемы со зрением и слухом, перенес операцию. И в конце попросил содействия в покупке очков.

После публикации этой истории на нашем портале пенсионеру, а также его жене помогли витебские врачи.

Эдуард Поляк

Эдуард Поляк — один из создателей городского фотоклуба «Витьба». Он начал фотографировать Витебск в 1950-е годы, в студенчестве, и продолжает заниматься этим и сейчас, несмотря на свои 81 год.



Фотограф Эдуард Поляк позирует на площадке возле драмтеатра, на одном из своих любимых мест, где он часто делает снимки города. Декабрь 2017 года. Фото: Игорь Матвеев

Эдуард Львович окончил физмат Витебского пединститута и аспирантуру в Ленинграде. Преподавал высшую математику и физику в ветакадемии и медуниверситете. На пенсию вышел только год назад — в 80 лет!

На кадрах Эдуарда Поляка Витебск показан с самых разных сторон. Здесь и спортивные мероприятия, и праздничные демонстрации, и съемки кинофильма «Контрольная по специальности», и повседневная жизнь обычных горожан. По этим фотографиям можно проследить, как менялся город за более чем полстолетия.