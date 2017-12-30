От кошатницы Светы до судьи. Люди Гомельщины, которые восхитили нас в 2017-м

2017-й нас удивлял, радовал, иногда пугал, но чаще вдохновлял людьми, которые живут рядом с нами. Они доказывали, что невозможное возможно, боролись с системой, стереотипами, штампами, бежали из зоны комфорта открывать новые горизонты, покорять вершины и всегда протягивали руку помощи нуждающимся.





Женя и Аня Шевко

В самом начале года мы встретились с оптимистичными колясочниками Евгением и Анной Шевко и узнали, что в их положении можно не только водить авто, работать, путешествовать. Но еще и рожать детей и строить планы на будущее. Перед самым новым годом у пары появилась на свет прекрасная дочурка Настя. Вот уж и в самом деле — все в ваших руках!



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Как колясочники создали семью и растят ребенка

Ольга Лаврова

В октябре мы познакомились с Ольгой Лавровой, матерью-одиночкой из Гомеля. Бюджет ее семьи составляет 240 рублей. А она не унывает.

Всю жизнь Ольга привыкла рассчитывать только на себя. Из родных у нее на свете — только сестра. Отношения хорошие, но у той своя жизнь. У дочки Маши есть отец, но Ольга говорит, что никогда у него ничего не просила. Подруги учили: «Подай на алименты». Но одинокая мама лишь отмахивается: «С кого требовать алименты? Он чупа-чупс ни разу дочке не принес. Чтобы меня потом его мама прокляла? Не хочу!».



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

«Это просто не мой год». Как мать с дочкой из Гомеля живут на 240 рублей в месяц и не жалуются

Любовь Руснак

Все началось в 1999 году, когда 25-летняя Люба Руснак выходила из ЗАГСа после собственной росписи — внезапное головокружение едва не сбило с ног. Счастливая женщина тогда списала все на волнение. Но головокружения повторялись снова и снова. Наконец обратилась к врачу. Диагноз «рассеянный склероз» поверг в шок. С тех пор болезнь только прогрессирует, медленно и уверенно отвоевывая тело. Сначала у Любы отнялись ноги. Еще через пять лет перестали работать руки. А год назад ее горе умножилось — умер муж Денис.Теперь Любе совсем приходится туго. Пенсия по инвалидности — 270 рублей. А ведь еще надо учить дочку-студентку, которая сейчас на четвертом курсе медуниверситета. Чтобы заработать на жизнь, женщина пишет картины. Ртом.



Фото: Елена Бычкова

«А иначе — только выть на стены». Под Светлогорском парализованная женщина пишет картины ртом

Француз Жолан и белорусская судья Тамара

В этой истории сразу несколько героев. За судом над французом Жоланом Вийо, попавшимся на границе с патроном, который он принимал за сувенирный, наблюдали миллионы людей во Франции. А белорусы еще и сопереживали: приносили в СИЗО мерзнущему иностранцу продукты и теплую одежду, обсуждали его историю в соцсетях и на улицах. Аплодисменты нашим людям! Аплодисменты — честному Жолану и его минским подругам Татьяне и Маше, которые готовы были поручиться за арестанта и посещали каждое судебное заседание. Аплодисменты — судье Тамаре Заставнецкой, которая в итоге вынесла приговор мягче, чем просил прокурор — и выпустила наконец Жолана из зала суда. Ну и таможенникам — тоже аплодисменты. За то, что также искренне пытались понять английский, на котором с ними изъяснялся француз, и вроде бы поняли, но все-таки решили действовать по инструкции.





Холод, наручники, строгий конвой. В Гомеле судят француза, который вез через границу патрон

Рисковый театр

В этом году в Гомеле появился новый театр. Он возник спонтанно, без начального капитала и продуманного бизнес-плана. На самом деле у творческой труппы не было другого выходаПосле конфликта с городским руководством преданные артисты ушли вслед за директором Молодежного театра в никуда. И создали свой проект.

— У нас нет пока денег, но, что удивительно, порой даже совсем мало знакомые люди нам помогают. К примеру, аренду этого помещения оплачивает один меценат, другой — поменял нам окна, еще один человек из Лос-Анжелеса прислал деньги на эти стулья. Столько людей в нас верят — мы просто не можем их подвести, — рассказывала нам в феврале директор Зоя Пархомчук и признавалась — было страшно. Но вот прошел год и у труппы первые успехи — нашумевший спектакль «Призраки», который нужно смотреть с завязанными глазами и выход в финал конкурса социальных проектов Social Weekend. Молодцы, что рискнули!





Зрелища без хлеба. Как живут гомельские артисты, которые уволились вслед за своим директором

Волонтер Света

Еще одна наша героиня, достойная аплодисментов — Светлана (фамилию женщина просит не указывать). Она живет в квартире с хорошим ремонтом. У нее есть любящий муж, уже взрослые дети. Есть любимая работа. Даже две. Только вторая не приносит денег. Тем не менее, на нее Света ходит с большим удовольствием и ежедневно. Без праздников и выходных, два раза в сутки — утром и вечером. Уже лет 15 она спасает котов со всей округи от холода, голода и людей. На счету Светы спасенных уже более сотни.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Света и кошки. Как гомельчанка в подвале спасает животных от болезней, мороза и людей