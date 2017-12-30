Зачем приходит и дарит подарки: самые частые вопросы о Деде Морозе

МИНСК, 31 дек — Sputnik. Самые частые вопросы интернет-пользователей поисковым системам о Деде Морозе — в специальном обзоре Sputnik.

Даже если вы давно вышли из младшего школьного возраста, празднование Нового года продолжает ассоциироваться с Дедом Морозом — сказочным дедушкой в тулупе, с посохом, длинной бородой и внучкой Снегурочкой.

Sputnik проанализировал, какие вопросы интернет-пользователи чаще задают системам Google и Яндекс о Деде Морозе.

Удивительно, но один из самых частых вопросов связан с игрой "100 к 1": пользователи активно интересуются тем, почему Дед Мороз расстроился. Чуть реже задают другие вопросы: почему Дед Мороз не подарил подарок или почему он живет в Великом Устюге.

Интересуются также и тем, почему Дед Мороз носит красную шубу или не забирает письмо. Наконец, среди наиболее популярных вопросов и "почему Дед Мороз не существует".

Иногда задают в интернете вопросы и о том, кто и зачем придумал Деда Мороза и Снегурочку. Также — тем, зачем Дед Мороз приходит в дом и дарит подарки. Наконец, ищут пользователи и стихотворение о спаивании сказочного персонажа.

Наконец, вопросы в поисковых системах задают и о том, зачем этому персонажу посох, как правильно писать ему письмо и где можно заказать Деда Мороза.