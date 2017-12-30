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Коровам Ивацевичского района пообещали улучшить условия

31.12.2017 09:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Видеокадры колхозных хозяйств Ивацевичского района, на которых коровы находятся по колено в грязи, вызвали бурную реакцию в интернете. Руководство района отреагировало — фермы проинспектировали и стали наводить порядок, пишет «Первый регион».

Во время «прямой линии» 30 декабря заместитель председателя Ивацевичского райисполкома Роман Жук рассказал, что уже в ближайшее время, согласно разработанным планам, эта проблема будет решена раз и навсегда.

— Поубирали. Единственное, что сейчас не такие благоприятные погодные условия, как если бы держался мороз, — отметил Жук. — Большинство загонов для скота не бетонированы. А дожди идут постоянно, от грязи избавиться невозможно. Поэтому сложно решить одномоментно все проблемы, солома просто гасится. Но техника там отработала, максимально что возможно было устранено. Причем не только в тех хозяйствах, которые мониторили, но и в ряде других. Вместе с тем, мы обсуждали с председателем райисполкома мероприятия по улучшению выгульных площадок для животных. Уже по весне начнем вести работы по бетонированию площадок, будем уменьшать их размер. Будем входить в 21 век, размеры загонов будут по 12 метров и с бетонным покрытием.

 
 
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В ближайшее время, согласно разработанным планам, эта проблема будет решена раз и навсегда.

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