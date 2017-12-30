Доброе последнее утро 2017 года, страна!





Давайте начнем с главного: спасибо, что вы у нас есть! Спасибо, что вы нас читаете и нам пишете, что сочувствуете и помогаете нашим героям, попавшим в тяжелые ситуации. Мы очень хотим пожелать вам всегда оставаться Людьми: счастливыми, здоровыми, неравнодушными. Вместе мы меняем и продолжим менять этот мир и нашу общую Беларусь к лучшему. Вместе мы — сила, слышите? Хорошего года нам всем, друзья!

А пока на кухнях всей страны крошится «Оливье» и по этажам разносятся — м-м-м-м, какие новогодние! — ароматы запеченной курочки и сочных мандаринов, давайте вспомним некоторые тексты, которые были сделаны нами с особой любовью. Тексты, которые полюбились и вам. Тексты, которые останутся в 2017-м — чтобы 2018-й принес нам новые. Еще лучшие.

Знаете, что волновало нас всех в уходящем году более всего? Акции протеста нетунеядцев — это в нашей-то спокойной стране! «Марш рассерженных белорусов» , День Воли , «марши нетунеядцев» после нашумевшего декрета № 3 (вот здесь у нас хроника его эволюции ) — вы читали наши репортажи залпом, ругались и мирились на форумах… Вы проживали эти события на страницах TUT.BY и переживали за страну не меньше тех, кто был на улицах.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Кстати, история одного фото тех дней — помните дедушку с тростью, которого задерживали трое омоновцев в День Воли? — стала одной из самых популярных публикаций 2017 года. И еще одна наша фотоистория не оставила вас равнодушными — она о женщине-«тунеядке», расплакавшейся перед чиновниками .

Советуем в длинные выходные перечитать все лучшие материалы спецкоров TUT.BY, вышедшие в 2017 году . Здесь и наш спецпроект «1937. Открытый архив» (+ поиск по фамилиям среди расстрелянных в Минске и жертв репрессий в СССР), и один день из жизни Минска , расписанный по минутам — история о том, как город просыпается и засыпает, как он меняется на протяжении столетий и как меняемся вместе с ним мы. И еще много-много потрясающих материалов, которыми мы жили весь прошлый год.

А вот еще один увлекательный спецпроект — «Большое путешествие TUT.BY» . Наша команда за 25 дней пересекла на автомобиле США с северо-востока на юго-запад, преодолев 8500 км. А сколько интересных людей мы встретили, сколько удивительных мест увидели.

Помните истории, которые заставили вас волноваться и сопереживать героям? Как вы плакали над горем бабушки, оставшейся после смерти дочери с тремя маленькими внуками ? Как переживали за 79-летнюю Марию Федоровну, которая одна ухаживает за двумя сыновьями-инвалидами и едва сводит концы с концами? Как сочувствовали жене утонувшего в Испании белоруса , который бросился в море спасать своих детей? Самое важное, что вы не только жалели их — вы помогли этим и другим людям . С миру по нитке, каждый по чуть-чуть, кто чем мог. Вместе же мы — сила, помните?



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Мы следили за природными катаклизмами, которые весь год сотрясали разные части планеты (тьфу-тьфу, нас стихии, можно сказать, обошли), терактами, которые не давали расслабиться Европе и не только ей. Нас заставляло тревожиться упорное нежелание России и США найти общий язык и намерение КНДР доказать свою силу любым путем. Вот здесь напоминаем вам все главные мировые события 2017-го и желаем миру мира в 2018-м.

В прошлом году мы разбирались, как резиденция под Минском оказалась вотчиной друга Лукашенко , посмотрели на дом Курманбека Бакиева , который он построил в Минске, побывали на катарских землях в Логойском и Смолевичском районах, узнали, почему книгу литовской журналистки объявили проектом Путина и угрозой национальной безопасности , почему так бурно и неожиданно разозлились тысячи белорусов и с чего началась белорусская ИТ-революция . Ну, а все-все тренды-бренды самое важное, все белорусские события, явления и людей, сделавших уходящий 2017 год важным и неповторимым, мы, напоминаем, собрали здесь .

А «дом с черепами» помните ? Это наша нашумевшая история о том, как под Минском бизнесмен построил дом, рядом с которым боятся жить соседи. Мы их где-то понимаем, не станем лукавить.



Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

В уходящем году мы встретились со многими сильными людьми: мамой погибшего в Печах Саши Коржича , которая не молчала и смогла в одиночку изменить белорусскую армию; «хрустальной» Инной , которая, несмотря на свое генетическое заболевание, не отчаялась и помогает другим; бизнесменом Алексеем Талаем, который в юности потерял обе руки и обе ноги и смог попасть в белорусскую сборную по плаванию, чтобы выступить на летних Паралимпийских играх; неунывающей Людмилой из Сморгони , которая вынуждена круглосуточно ухаживать за инвалидами сыном и мужем; 91-летней Александрой Якушевой, которая продолжает ездить в бассейн с пересадками на транспорте и повторять: «Мне так интересно жить и узнавать, что же дальше»; пастором Тарасом Тельковским , который в честь 500-летнего юбилея Библии Франциска Скорины преодолел 500 километров за 5 дней; 97-летним доцентом кафедры гимнастики , который каждый день идет преподавать.

Все вместе мы искали в Беловежской пуще 10-летнего Максима Мархалюка . К сожалению, пока не нашли. Но в то, что белорусы никогда не останутся в стороне от чужой беды, снова поверили. Надеемся, 2018-й принесет родителям Максима и всей стране добрую весть.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Наш фотоотдел — лучший если не в мире, то уж в Беларуси-то точно! Конечно же, мы просто их очень любим и ими очень гордимся, — но посмотрите, какие крутые фотоистории они делали в уходящем году! 9 Мая наш Вадим Замировский провел с ветераном Александром Федоровичем и показал, как отмечает праздник человек, прошедший через войну. А вот здесь фото Димы Брушко транслируют нам фантастическую красоту забытых белорусских замков на фоне звезд — и обращают внимание на 16 уникальных мест, которые мы можем потерять. Даша Бурякина показала нам и вам путь человеческой крови от донора к реципиенту , а Оля Шукайло ко Дню Октябрьской революции увидела монументы Ленина, которые до сих пор стоят в Минске, в красном цвете — цвете революции, который символизирует кровь, борьбу, власть и насилие. А вот здесь наши фотокорреспонденты сами рассказали о своих лучших снимках — да-да, у каждой фотографии есть своя история! Ну, а напоследок наша фоторедакция решила дать возможность символу наступающего года поздравить вас всех с праздником: смотрите, какие чудесные собаки желают вам позитива — и сразу же дарят его .



Фото: Юлия Волчёк, TUT.BY

Все прочли? Все вспомнили? «Оливье» дорезано? Курица запеклась? Тогда немного побудем занудами и напомним вам, сколько потом придется заниматься фитнесом, чтобы «отработать» съеденное в Новый год , как не попасть в реанимацию в новогоднюю ночь , если у вас есть хронические заболевания и что покажет телевидение в новогоднюю ночь — кроме традиционного обращения президента к дорогим соотечественникам. Потому что мы заботимся о вас — и обещаем всегда быть рядом и в следующем году.

Ура-а-а-а, с наступающим!

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