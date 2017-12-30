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В Барановичах открыли обновленную стоматологическую поликлинику за 274 тысяч долларов

31.12.2017 09:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Под Новый год жители Барановичей получили хороший подарок — обновленную после ремонта стоматологическую поликлинику, пишет «Наш край».


Фото: Наш край

Решение провести в старом здании поликлиники ремонт и реконструкцию было принято в 2011 году. К работам приступили в 2017-м и потратили в общей сложности 540 тысяч рублей.

— Для города это очень важный объект, — отметил председатель Барановичского горисполкома Юрий Громаковский, — ежедневно на прием к врачу сюда приходят около 700 пациентов, всего обслуживается более 110 тысяч горожан, работают около 150 медицинских работников.

 
 
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Решение провести в старом здании поликлиники ремонт и реконструкцию было принято в 2011 году.

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