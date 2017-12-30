ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выдвижение кандидатур в участковые комиссии на местных выборах завершается в Беларуси

31.12.2017 09:37 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Выдвижение кандидатур в участковые комиссии на местных выборах завершается в Беларуси
Фото из архива

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выдвижение кандидатур в участковые избирательные комиссии на выборах депутатов местных Советов 28-го созыва завершается сегодня в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Сегодня последний день, когда политические партии, общественные объединения, трудовые коллективы и граждане могут подавать документы о выдвижении своих представителей в состав комиссий. Местные власти (образование участковых комиссий занимаются рай- и горисполкомы, местные администрации) организуют для этого дежурства.

Согласно календарному плану выборов, участковые избирательные комиссии должны быть созданы не позднее 3 января. Параллельно продолжается выдвижение кандидатов в депутаты. Этот этап избирательной кампании завершится 8 января.

Местные выборы в Беларуси пройдут 18 февраля. В общей сложности будет распределено чуть более 18 тыс. мандатов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 121
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Четырем редакциям печатных СМИ вынесено предупреждение Мининформа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика